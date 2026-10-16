狗狗一扣牽繩就定格？硬拉只會更驚　4大訓練步驟建立安全感

很多會帶狗狗出門的主人，都一定會遇到這樣情況：明明精心挑選了漂亮的項圈或胸背帶給愛犬，但牽繩一扣上，狗狗就突然像被按下暫停鍵一樣，呆站原地、趴在地上，甚至不斷後退想躲起來。
面對這種情況，很多主人第一反應是用力拉牽繩，希望牠趕快往前走。但其實，硬拉著狗繩只會令問題變得更嚴重。想令這個情況得到改善的話，狗主先要明白狗狗為何會有這個舉動，從而慢慢訓練牠以下4個正確牽繩步驟。
狗狗為什麼不願意走？
狗狗並不是故意不配合，更不是在跟主人作對。對於剛開始接觸頸圈、胸背帶或牽繩的狗狗來說，頸或胸前突然多了一種陌生的束縛感，牠們會感到緊張、不自在，甚至有些不知所措。牠們並不明白戴上這些裝備代表「準備出門散步」，只會感受到身體被限制的感覺。
如果主人在這個時候還要硬拖硬拉，狗狗會很容易把不舒服的經驗與牽繩連結在一起，進一步產生恐懼、抗拒，甚至日後只要看到牽繩就想逃跑。
正確牽繩訓練4大步驟
訓練的核心原則其實很簡單：讓狗狗把「牽繩」和「美好的事情」建立正向連結。
正確牽繩步驟 1. 先在家中適應
剛開始時，不要急著帶狗狗出門。先讓牠在家裡穿戴頸圈或胸背帶，並扣上牽繩幾分鐘，讓牠慢慢習慣身上的感覺。當狗狗表現得自然放鬆時，可以給予稱讚或小零食作為獎勵。
正確牽繩步驟 2. 用零食與聲音引導
當牽繩保持放鬆狀態時，利用零食或主人的溫柔語氣來吸引狗狗主動靠近。就算牠只是願意向前走一步，也要立即給予獎勵，讓牠知道：「向前走是一件值得開心的事。」
正確牽繩步驟 3. 分次、短時間練習
訓練不在於時間長短，而是在於持續性。每天進行3至5分鐘的短暫練習即可，避免一次訓練時間太長，從而造成狗狗壓力或疲勞。
正確牽繩步驟 4. 建立主動跟隨的習慣
主人最重要的目標，不是讓狗狗被牽著走，而是讓牠願意主動跟著自己前進。當狗狗學會跟隨主人移動並獲得獎勵後，牠自然會逐漸建立散步的信心與安全感。
記住：別讓散步變成拔河比賽
一條牽繩的作用，不是控制狗狗，而是幫助主人與狗狗建立安全且愉快的連結。當狗狗因為害怕或不習慣而停下腳步時，多一點耐心、少一點拉扯，往往能得到更好的訓練效果。
只要循序漸進地練習，大部分狗狗都能慢慢適應牽繩，享受和主人一起散步的快樂時光。