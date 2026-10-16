狗狗一扣牽繩就定格？硬拉只會更驚 4大訓練步驟建立安全感

很多會帶狗狗出門的主人，都一定會遇到這樣情況：明明精心挑選了漂亮的項圈或胸背帶給愛犬，但牽繩一扣上，狗狗就突然像被按下暫停鍵一樣，呆站原地、趴在地上，甚至不斷後退想躲起來。 面對這種情況，很多主人第一反應是用力拉牽繩，希望牠趕快往前走。但其實，硬拉著狗繩只會令問題變得更嚴重。想令這個情況得到改善的話，狗主先要明白狗狗為何會有這個舉動，從而慢慢訓練牠以下4個正確牽繩步驟。

狗狗為什麼不願意走？ 狗狗並不是故意不配合，更不是在跟主人作對。對於剛開始接觸頸圈、胸背帶或牽繩的狗狗來說，頸或胸前突然多了一種陌生的束縛感，牠們會感到緊張、不自在，甚至有些不知所措。牠們並不明白戴上這些裝備代表「準備出門散步」，只會感受到身體被限制的感覺。 如果主人在這個時候還要硬拖硬拉，狗狗會很容易把不舒服的經驗與牽繩連結在一起，進一步產生恐懼、抗拒，甚至日後只要看到牽繩就想逃跑。

正確牽繩步驟 1. 先在家中適應

正確牽繩訓練 4 大步驟 訓練的核心原則其實很簡單：讓狗狗把「牽繩」和「美好的事情」建立正向連結。 正確牽繩步驟 1. 先在家中適應 剛開始時，不要急著帶狗狗出門。先讓牠在家裡穿戴頸圈或胸背帶，並扣上牽繩幾分鐘，讓牠慢慢習慣身上的感覺。當狗狗表現得自然放鬆時，可以給予稱讚或小零食作為獎勵。

正確牽繩步驟 2. 用零食與聲音引導

正確牽繩步驟 2. 用零食與聲音引導 當牽繩保持放鬆狀態時，利用零食或主人的溫柔語氣來吸引狗狗主動靠近。就算牠只是願意向前走一步，也要立即給予獎勵，讓牠知道：「向前走是一件值得開心的事。」

正確牽繩步驟 3. 分次、短時間練習

正確牽繩步驟 3. 分次、短時間練習 訓練不在於時間長短，而是在於持續性。每天進行3至5分鐘的短暫練習即可，避免一次訓練時間太長，從而造成狗狗壓力或疲勞。

正確牽繩步驟 4. 建立主動跟隨的習慣