旺財狗原來有樣睇？傳說中7種旺財狗面相　家中愛犬中了幾多項

在傳統民俗與民間說法中，有些狗狗被認為天生帶有「招財」、「旺家」的好兆頭。快來對照一下，看看家中狗狗有沒有以下這 7 個傳説旺財特徵吧！

這個「天眼」指的是狗狗額頭中間有一撮顏色特別不一樣的毛髮。這類狗狗大多非常聰明，而且警惕性極強，民間說法這類狗狗可以為主人帶來好運。

老一輩的人常說「狗來富」，如果有狗狗主動找上門，不少人都會視之為好兆頭，象徵財富、福氣與幸運即將到來。

狗狗的尾巴自然向上捲起、貼在後背上，形成類似圓圈的形狀。古語有云：「金錢卷尾護家財，開門睡覺家安寧。」意思是指這類狗狗能護衛家產、鎮守家宅平安，為家裡帶來財運。

指的是狗狗的四隻小腳仔（或腳掌毛）都是白色的。俗語說「四蹄踏雪送福來」，象徵著吉祥與旺財，是一隻招財狗狗的特徵。

老一輩的老人家常説，如果狗狗胸前有一撮集中且輪廓完整的白毛，形狀像月亮或小兜一樣，便屬於難得的吉祥特徵。據說這類狗狗特別有「旺財運」，能為家庭帶來好運、財氣和福氣，因此深受不少人喜愛。

耳朵自然豎立的狗狗被視為吉祥象徵。老一輩相信，這種被稱為「招財耳」的耳形，代表狗狗精力充沛、守護能力強，能為主人招來財氣與福運，寓意家運興旺、財源廣進。

傳說中的旺財特徵 7. 黃狗白面金不換

如果狗狗身上帶有金黃色的毛髮本身寓意就非常好，而「白臉黃狗」更是特殊且稀少。古代民間傳說認為，如果家中養到這樣的狗狗能讓全家興旺發財！

當然，所謂「旺財狗」多是民間流傳的趣味說法，看看便算。無論狗狗是否擁有這些招財特徵，牠們帶給主人的陪伴、快樂和療癒，早已遠遠超過金錢所能衡量。對一眾狗主來說，自家的狗狗永遠都是最可愛、最值得珍惜的「寶貝旺財」。