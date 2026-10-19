狗狗眼珠白濛濛？拆解白內障徵狀、成因及護理方法

當狗狗年紀漸長，不少主人都會發現牠們原本明亮圓滾滾的眼睛，開始蒙上一層白霧。事實上，白內障是老年犬最常見的眼疾之一，會隨着年齡增長而增加風險。若未有及時處理，病情可能逐漸影響視力，嚴重時甚至導致失明，因此及早檢查和診治尤為重要。
要及早發現問題，主人有必要多了解狗狗白內障的常見徵狀、成因，以及日常護理和保養重點，才能在病情惡化前作出適當應對，守護愛犬的視力健康。
白內障有甚麼徵狀？
白內障最明顯的特徵是眼睛逐漸變得白濛濛，但不少狗狗最初出現的是視力問題，例如夜間視力下降、方向感變差、容易撞到家具，或晚上不願走動。隨着病情惡化，水晶體會逐步混濁，最終完全變白，視力亦可能完全喪失，甚至引發眼內發炎。
狗狗白內障4個階段
初期：水晶體局部變白，視力大致正常。
未成熟期：大部分水晶體混濁，視力開始下降。
成熟期：水晶體完全變白，狗狗已失明。
過成熟期：水晶體退化溶解，可能引發眼內發炎等併發症。
眼睛變白一定是白內障？
答案是: 未必。老年犬常見的「核硬化」同樣會令眼睛呈現灰白霧狀，但屬正常老化現象，一般不會影響視力，亦無須特別治療。由於核硬化與白內障外觀相似，主人難以自行分辨，需由獸醫透過專業檢查才能確診。
白內障成因有哪些？
白內障成因眾多，常見包括：
遺傳因素：部分純種犬年輕時已可能發病
老化退化：最常見於高齡犬隻
眼部疾病或創傷：如眼內發炎、青光眼或外傷
代謝疾病：以糖尿病最常見，且惡化速度較快
藥物或中毒因素：部分藥物可能增加患病風險
如何治療及保養？
目前手術是唯一有效的治療方法，愈早接受治療，恢復視力的機會愈高。另外，日常亦可透過補充抗氧化營養素幫助維持眼部健康，例如維他命A、C、E、牛磺酸、半胱氨酸、肌肽及穀胱甘肽等。
最重要的是定期接受眼科檢查，一旦發現視力異常或眼睛混濁，應及早求醫，爭取保留視力的黃金時機。