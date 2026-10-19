狗狗眼珠白濛濛？拆解白內障徵狀、成因及護理方法

當狗狗年紀漸長，不少主人都會發現牠們原本明亮圓滾滾的眼睛，開始蒙上一層白霧。事實上，白內障是老年犬最常見的眼疾之一，會隨着年齡增長而增加風險。若未有及時處理，病情可能逐漸影響視力，嚴重時甚至導致失明，因此及早檢查和診治尤為重要。

要及早發現問題，主人有必要多了解狗狗白內障的常見徵狀、成因，以及日常護理和保養重點，才能在病情惡化前作出適當應對，守護愛犬的視力健康。