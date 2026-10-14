嘉道理農場自然為本親子nature play group 2至3歲幼兒限定 探索森林培養創造力

想帶小朋友親親大自然？嘉道理農場的自然為本親子遊樂小組「童遊自然」絕對是好選擇。活動專為2至3歲幼兒及其家長打造。導師將會帶領參加者走進農場各處，透過歌曲、自由遊戲和故事等，讓小朋友探索大自然之中，培養創造力和增強情緒韌性。各位家長不妨為小朋友報名一試。

主打Nature Play 以故事/歌曲/遊戲探索大自然 活動主打自然遊戲（Nature Play），導師將會以大自然為主題，帶領參加者探索農場上、下山區的森林。活動除了透過歌曲、故事、小食及飲品製作、自然手作和親子遊戲，啟發小朋友對世界的好奇心，更會邀請植物專家、動物護理員及農夫交流互動，甚至可以近距離接觸動物大使，拉近孩子與自然環境的距離。Nature Play怎少得了自然感官遊戲。自由探索與玩樂中學習，是孩子最自然和有效的學習方法。小朋友可自由使用各種天然素材，隨心與其他小夥伴揉捏、傾倒、搭建和創作，建立團體合作及分享的意識。

作為孩子的第一位老師，活動鼓勵家長與小朋友一同參與，不但能創造難忘親子回憶，父母更可透過孩子的眼睛重新感受大自然的奇妙與驚喜，與孩子一起成長。

活動日期及時間 班別 主題 日期 時間 A 班 小種子與鳥朋友 蝴蝶蜜蜂與花開 奇妙水世界探險 自然慶典與善行 2026 年 11 月8 日 2026 年 11 月 15 日 2026 年 11 月 29 日 2026 年 12 月 6 日 第1堂：上午 10 時至下午 1 時 第2至4堂：下午 2 時 30 分至 5 時 30 分 B 班 (與 A 班主題相同) 2026 年 12 月 12 日 2026 年 12 月 19 日 2026 年 12 月 26 日 2027 年 1 月 2 日 上午 10 時至下午 1 時 C班 (與 A 班主題相同) 2026 年 12 月 12 日 2026 年 12 月 19 日 2026 年 12 月 26 日 2027 年 1 月 2 日 下午 2 時 30 分至 5 時 30 分 D班 葉上昆蟲小冒險 樹木與飛翔朋友 奇石與靈蛇朋友 自然慶典與善行 2027 年 1 月 9 日

2027 年 1 月 16 日

2027 年 1 月 23 日

2027 年 1 月 30 日 上午 10 時至下午 1 時 E班 (與 D 班主題相同) 2027 年 1 月 9 日

2027 年 1 月 16 日

2027 年 1 月 23 日

2027 年 1 月 30 日 下午 2 時 30 分至 5 時 30 分