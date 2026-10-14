嘉道理農場自然為本親子nature play group 2至3歲幼兒限定 探索森林培養創造力

想帶小朋友親親大自然？嘉道理農場的自然為本親子遊樂小組「童遊自然」絕對是好選擇。活動專為2至3歲幼兒及其家長打造。導師將會帶領參加者走進農場各處，透過歌曲、自由遊戲和故事等，讓小朋友探索大自然之中，培養創造力和增強情緒韌性。各位家長不妨為小朋友報名一試。
主打Nature Play 以故事/歌曲/遊戲探索大自然
活動主打自然遊戲（Nature Play），導師將會以大自然為主題，帶領參加者探索農場上、下山區的森林。活動除了透過歌曲、故事、小食及飲品製作、自然手作和親子遊戲，啟發小朋友對世界的好奇心，更會邀請植物專家、動物護理員及農夫交流互動，甚至可以近距離接觸動物大使，拉近孩子與自然環境的距離。Nature Play怎少得了自然感官遊戲。自由探索與玩樂中學習，是孩子最自然和有效的學習方法。小朋友可自由使用各種天然素材，隨心與其他小夥伴揉捏、傾倒、搭建和創作，建立團體合作及分享的意識。
作為孩子的第一位老師，活動鼓勵家長與小朋友一同參與，不但能創造難忘親子回憶，父母更可透過孩子的眼睛重新感受大自然的奇妙與驚喜，與孩子一起成長。
活動日期及時間
班別
主題
日期
時間
A 班
小種子與鳥朋友
蝴蝶蜜蜂與花開
奇妙水世界探險
自然慶典與善行
2026 年 11 月8 日
2026 年 11 月 15 日
2026 年 11 月 29 日
2026 年 12 月 6 日
第1堂：上午 10 時至下午 1 時
第2至4堂：下午 2 時 30 分至 5 時 30 分
B 班
(與 A 班主題相同)
2026 年 12 月 12 日
2026 年 12 月 19 日
2026 年 12 月 26 日
2027 年 1 月 2 日
上午 10 時至下午 1 時
C班
(與 A 班主題相同)
2026 年 12 月 12 日
2026 年 12 月 19 日
2026 年 12 月 26 日
2027 年 1 月 2 日
下午 2 時 30 分至 5 時 30 分
D班
葉上昆蟲小冒險
樹木與飛翔朋友
奇石與靈蛇朋友
自然慶典與善行
2027 年 1 月 9 日
上午 10 時至下午 1 時
E班
(與 D 班主題相同)
2027 年 1 月 9 日
下午 2 時 30 分至 5 時 30 分
地點：嘉道理農場暨植物園
語言：廣東話
對象：2 至 3 歲（36 個月或以下）幼兒及其家長
（每位幼兒必須由一位家長陪同）
名額：10 對親子
因穿梭巴士坐位及場地空間有限，是次活動不設額外家長報名。
每對親子為 1 位幼兒和 1 位家長。
費用：每班（共四節）港幣2,600 元 (每對親子)
費用包括本園入場費、導師費、活動費用及來往上下山區的穿梭巴士服務。
本課程設計為循序漸進的學習體驗，參加者需報讀整個四節課程，以獲得完整的學習及親子體驗，恕不接受單節報名。
報名方法：活動開始前最少兩星期前遞交網上申請表格。名額有限，先到先得。