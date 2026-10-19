敷足一晚定按摩3分鐘？mtm labo 35週年3D膠原面膜一瓶3用

護膚不要只著重在表面修飾，大家一定要因應不同部位、天氣及肌膚狀態從中選擇所需護膚品。適逢mtm成立35週年，品牌特別為3D collamoist系列增添新成員（custom-blended 3D collamoist mask立體膠原精華面膜），新產品結合Tri-Marine Collagen三重海洋膠原蛋白庫及日本科研納米滲透技術，針對肌膚彈性、緊緻度與水潤感，延續品牌「量膚定制」的護膚概念。

由補水到承托 多方向照顧肌膚狀態 面部各位置的護理需要並不相同：額頭容易出現乾紋，雙頰及眼周或會顯得鬆弛，頸部則常見橫紋，嘴唇亦可能因乾燥而失去光澤。mtm labo因此把面頸、眼周及唇部納入同一套分區護理思路，讓用家按部位配搭產品，而非以單一方法處理所有肌膚問題。 新面膜採用納米級滲透網絡，讓三重海洋膠原蛋白針對肌膚不同層次發揮作用。配方兼顧修護、保濕及緊緻需要，同時有助改善乾燥、細紋及輪廓欠俐落等問題，敷後肌膚看來更飽滿明亮。

日常可配合custom-blended 3D collamoist cream、custom-blended eye cream及3D collamoist lip treatment，分別照顧面部、眼周和唇部；新面膜則可安排在晚間護膚最後一步使用，按當天膚況選擇薄敷、厚敷或配合按摩，令護理程序更具彈性。

可配合按摩使用 產品以三重海洋膠原蛋白庫為配方重點，採用serum-in-mask質感，塗開時柔滑滋潤。用家可因應時間及膚況調整用量：薄薄敷上可作晚間護理，厚敷則適合需要加強滋潤的日子，亦可利用其順滑質感配合面部按摩。 取適量均勻塗於面部、下顎及頸部。可輕柔按摩至吸收，作晚間修護；如厚敷使用，則以濕棉片輕輕抹走多餘分量，保留薄薄一層繼續滋潤。建議每星期使用1至2次。 三種敷法 按需要靈活轉換 快速滋養 在面部、下顎及頸部厚敷15至30分鐘，再以濕棉片抹走多餘面膜，之後塗上面霜。適合肌膚感到乾燥或欠光澤時使用，為肌膚補充滋潤。