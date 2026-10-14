國金軒新任總厨掌勺 實試玩味新菜單 豆腐錦鯉游進湯羹/魚蛋腸粉甜品幾可亂真

中菜不只有講究火候的功夫菜，也可以在賣相上玩出新意。尖沙咀國金軒 The Mira迎來新任行政總廚劉思佑師傅，帶來全新菜式，從豆腐雕花蟹肉羹，到仿真港式小食甜品，將傳統粵菜工藝與創意擺盤結合。



前菜拼盤揭序幕 豆腐錦鯉蟹肉羹清甜鮮美 一餐先由「華筵五薈」前菜拼盤開始，包括蜜炙貴妃肉叉燒、燒椒海參皮蛋凍、黃金墨魚餅、雲南冰川茄子及金錢雞脆盞。當中墨魚餅炸得酥脆，外層帶脆口；叉燒則選用本地梅頭肉，以瘦肉為主，沒有大片肥肉，吃起來亦不會過韌或乾柴，肉香與蜜汁味道相得益彰。 接着上桌的「荷塘錦鯉文絲蟹肉羹」($338)，單看賣相已令人眼前一亮。碗中有兩條以豆腐雕成的錦鯉，旁邊配上同樣以豆腐製成的荷花，造型細緻。準備品嘗時，侍應即席淋上以菠菜調色的綠色雞湯，湯汁逐漸覆蓋食材，兩條錦鯉彷彿在池塘中游動，趣味十足。湯羹入口清甜，瑤柱與鮮拆花蟹肉帶出鮮明的海鮮味，配上羊肚菌及竹笙，令味道更有層次。雞湯經3小時熬煮，既有清鮮風味，也沒有蓋過蟹肉及瑤柱本身的鮮味，讓這道菜不只賣相吸引，味道同樣有記憶點。

龍蝦彈牙鮮美 花膠松露燴岩米口感新奇 海鮮菜式「白玉浦芋龍蝦」(每位$498)，以蒸蛋白作底，配上荔芋蓉、波士頓龍蝦及煙肉碎。龍蝦肉質彈牙鮮美，配合底下的湯汁，令味道多了一重層次；蛋白的嫩滑與芋蓉的綿密，亦為菜式增添上不同的口感。 「鴛鴦吉品鮑魚伴玉掌」(每位$1,388)選用20頭南非吉品鮑魚，經3日炆煮，再配上以廣東柚皮製成的鮑魚造型菜式及炆鵝掌。厨師非常細心地為鵝掌去了骨，食落質地軟腍，入口幾乎一抿便化；鮑魚汁則鮮味濃厚，展現傳統炆煮菜式的醇厚風味。

肉類方面，「秘制生焗胡椒雞」(每隻$656、半隻$328)，選用龍崗雞焗製，配上海南白胡椒提味。雞皮香脆，肉質嫩滑，胡椒香氣不會過分搶眼，與雞肉本身的味道取得平衡，既有辛香又不會掩蓋雞味。 另外，「玉匣藏珍」以冬瓜包裹蒸餃，配搭竹筍、馬蹄、蓮藕等食材，外層薄而帶脆，咬開後內裡另有餡料，帶來外皮與內餡的口感反差。「花膠松露燴岩米」則以尼泊爾山區穀物配搭花膠及松露，岩米口感彈牙，與平日大家吃的白飯不同，口感有點新奇。



魚蛋腸粉、手切A5和牛卷甜品 仿真造型幾可亂真 甜品延續新菜單的創意。「魚蛋腸粉」($118)，外形仿照香港街頭常見的魚蛋腸粉，當中的「魚蛋」其實是拔絲蘋果，「腸粉」則以椰汁糕製成，另配煉奶及士多啤梨醬。由外形到食材都與原本的街頭小食形成反差，幾可亂真的造型令人印象深刻。 另一款「手切A5和牛」($118)，同樣令人容易看走眼。甜品以士多啤梨椰汁卷模仿和牛的油花紋理，配上日本黑糖蜜及牛油果蓉，分別模仿醬油與芥末。兩款甜品均以大家熟悉的街頭小食為靈感，將鹹食外形轉化成甜品，為整餐中菜加上玩味十足的結尾。