鹿兒島旅遊｜免費坐新幹線！櫻島火山 × 指宿砂浴 4天鹿兒島快閃之旅

闊別鹿兒島已久，當地政府推出的旅遊福利，喚起重訪這座火山都市的念頭：只要預訂當地住宿，便可免費獲贈博多至鹿兒島的單程新幹線車票。這份突如其來的驚喜，正是重新認識鹿兒島最好的藉口，立馬訂房執拾行裝，踏上這趟 4 天的鹿兒島小旅行。
文：onki@japanmiru
15 分鐘直達！ 感受櫻島活火山脈搏
甫抵鹿兒島，首站便走進擁有三百年歷史的仙巖園。作為島津氏的別墅庭園，最動人之處是將遠方櫻島納入園中借景，人在庭內，山落畫裡。愛貓之人可前往園內貓神社參拜，祈求家中毛孩平安。在園內邊吃當地經典白熊冰，邊望著對岸靜立的櫻島，當下便決定即刻出發登島去。前往櫻島得渡輪 24 小時運行，航程僅需15分鐘，便能抵達火山腳下。
櫻島本身就是一座地質教室，來到有村溶岩展望所，四周盡是嶙峋奇石，踩在粗糙的火山岩上，猶如穿越到《侏羅紀公園》的世界。要知道，櫻島是日本最活躍的活火山之一，單是今年首8個月就已爆發了17次 。正當凝視這片雄奇風景之際，火山口忽然噴出濃濃黑煙，親眼目睹噴發瞬間，心頭為之一震。帶著這份震撼，再探黑神埋沒鳥居，這座原本3米高的鳥居，在 1914 年大爆發中被火山灰掩埋，如今僅餘頂部橫樑露出地面。佇立於殘跡面前，真切體會人類在大自然面前的渺小。歷經火山帶來的震撼，入夜後決定到鹿兒島故鄉屋台村去體驗當地夜繽紛的熱鬧，柯打黑毛和牛與黑豚串，油脂甘香，肉質彈嫩，幾乎讓人萌生在此定居的念頭。
乘玉手箱尋仙氣 沉浸指宿地熱療癒
很喜歡坐九州的主題觀光列車，這次終於搭上以浦島太郎傳說為藍本的「指宿之玉手箱」。黑白車身飄著一股仙氣，列車靠站之時，車門會裊裊噴出白煙，還原傳說裡玉手箱開啟的景象，沿途一路車窗外都是錦江灣粼粼波光，美景醉人。
本打算造訪指宿賞楓名所青隆寺，一睹紅葉如火、映襯金碧金色堂的絕景，可惜到訪不是時節，下個月來的話，風景應該美得令人屏息。隨後轉往迴轉流水麵的發源地 —— 指宿市營唐船峽流水麵，清冽天然湧泉推動圓形流水麵機，麵條高速轉動到要快手挾起，素麵入口冰涼彈牙，滿是日式鄉野風情。
來到指宿，必不可少的便是砂浴體驗，全身光溜溜地換上浴衣，職員熟練地把受地熱烘暖的黑砂活埋，熱力緩緩滲入體內，伴隨海浪節律，渾身大汗淋漓。這不單是身體的排毒，更彷彿將生活與工作壓力一併排走，做完通體舒暢。當晚入住，有近80年歷史老牌溫泉旅館「指宿白水館」，穿梭於古色古香的木造迴廊，再泡個極致放鬆的風呂，為這趟滿載療癒感的旅程，畫上了完美的句號。
仙巖園
地址：鹿兒島市吉野町9700-1
有村溶岩展望所
地址：鹿兒島市有村町 952
黑神埋沒鳥居
地址：鹿兒島市黒神町（黒神中学校旁）
鹿兒島故鄉屋台村 Li-Ka
地址：鹿兒島市中央町19-40 Li-Ka1920
JR 九州指宿之玉手箱
路線：往來鹿兒島中央站至指宿站
青隆寺金色堂
地址：鹿兒島縣指宿市小牧1874-9
指宿市營唐船峽流水麵
地址：鹿兒島縣指宿市開聞十町5967
砂浴會館 砂樂
地址：鹿兒島縣指宿市湯之濱5-25-18
指宿白水館
地址：鹿兒島縣指宿市東方12126-12