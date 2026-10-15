鹿兒島旅遊｜免費坐新幹線！櫻島火山 × 指宿砂浴 4天鹿兒島快閃之旅

闊別鹿兒島已久，當地政府推出的旅遊福利，喚起重訪這座火山都市的念頭：只要預訂當地住宿，便可免費獲贈博多至鹿兒島的單程新幹線車票。這份突如其來的驚喜，正是重新認識鹿兒島最好的藉口，立馬訂房執拾行裝，踏上這趟 4 天的鹿兒島小旅行。

15 分鐘直達！ 感受櫻島活火山脈搏

甫抵鹿兒島，首站便走進擁有三百年歷史的仙巖園。作為島津氏的別墅庭園，最動人之處是將遠方櫻島納入園中借景，人在庭內，山落畫裡。愛貓之人可前往園內貓神社參拜，祈求家中毛孩平安。在園內邊吃當地經典白熊冰，邊望著對岸靜立的櫻島，當下便決定即刻出發登島去。前往櫻島得渡輪 24 小時運行，航程僅需15分鐘，便能抵達火山腳下。

櫻島本身就是一座地質教室，來到有村溶岩展望所，四周盡是嶙峋奇石，踩在粗糙的火山岩上，猶如穿越到《侏羅紀公園》的世界。要知道，櫻島是日本最活躍的活火山之一，單是今年首8個月就已爆發了17次 。正當凝視這片雄奇風景之際，火山口忽然噴出濃濃黑煙，親眼目睹噴發瞬間，心頭為之一震。帶著這份震撼，再探黑神埋沒鳥居，這座原本3米高的鳥居，在 1914 年大爆發中被火山灰掩埋，如今僅餘頂部橫樑露出地面。佇立於殘跡面前，真切體會人類在大自然面前的渺小。歷經火山帶來的震撼，入夜後決定到鹿兒島故鄉屋台村去體驗當地夜繽紛的熱鬧，柯打黑毛和牛與黑豚串，油脂甘香，肉質彈嫩，幾乎讓人萌生在此定居的念頭。