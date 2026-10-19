SHISEIDO聯乘TOMO KOIZUMI　沙田限定體驗館率先開售 (有片)

SHISEIDO聯乘TOMO KOIZUMI 沙田限定體驗館率先開售

SHISEIDO今個節日季再度帶來GINZA WONDER企劃，並以「奇蹟綻放．成就夢想」為主題，聯同日本時裝設計師TOMO KOIZUMI，把其標誌性的鮮艷色彩與夢幻風格融入限定系列。焦點產品SHISEIDO x TOMO KOIZUMI節日限定版ULTIMUNE皇牌全盛精華，換上富設計感的限定包裝，配方則加入日本珍稀山茶花精萃+，以Plump Up水光新生肌為賣點。系列另設多項限定禮遇，從護膚到節日造型，全面增添佳節氣氛。

三大體驗玩盡美妝與時尚 《SHISEIDO GINZA WONDER互動體驗館》由即日起至10月25日進駐沙田新城市廣場1期3樓中庭。場地取材自銀座的璀璨街景，並融入TOMO KOIZUMI擅長的搶眼色彩，營造富節日感的沉浸式空間。 入場人士可透過互動裝置，模擬穿上TOMO KOIZUMI的華麗服飾，拍低具個人風格的節日造型；同時可以參與限時美妝遊戲，挑戰贏取限定禮遇。喜歡動手創作的讀者，還可參加璀璨節日吊飾工作坊，親製專屬裝飾，為佳節增添儀式感。