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出版：2026-Oct-19 12:00
更新：2026-Oct-19 12:00

SHISEIDO聯乘TOMO KOIZUMI　沙田限定體驗館率先開售 (有片)

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SHISEIDO聯乘TOMO KOIZUMI　沙田限定體驗館率先開售

SHISEIDO聯乘TOMO KOIZUMI　沙田限定體驗館率先開售

SHISEIDO今個節日季再度帶來GINZA WONDER企劃，並以「奇蹟綻放．成就夢想」為主題，聯同日本時裝設計師TOMO KOIZUMI，把其標誌性的鮮艷色彩與夢幻風格融入限定系列。焦點產品SHISEIDO x TOMO KOIZUMI節日限定版ULTIMUNE皇牌全盛精華，換上富設計感的限定包裝，配方則加入日本珍稀山茶花精萃+，以Plump Up水光新生肌為賣點。系列另設多項限定禮遇，從護膚到節日造型，全面增添佳節氣氛。

SHISEIDO Holiday 2026 SHISEIDO GINZA WONDER互動體驗館 SHISEIDO聯乘TOMO KOIZUMI SHISEIDO Holiday 2026

三大體驗玩盡美妝與時尚

SHISEIDO GINZA WONDER互動體驗館》由即日起至1025日進駐沙田新城市廣場13樓中庭。場地取材自銀座的璀璨街景，並融入TOMO KOIZUMI擅長的搶眼色彩，營造富節日感的沉浸式空間。

入場人士可透過互動裝置，模擬穿上TOMO KOIZUMI的華麗服飾，拍低具個人風格的節日造型；同時可以參與限時美妝遊戲，挑戰贏取限定禮遇。喜歡動手創作的讀者，還可參加璀璨節日吊飾工作坊，親製專屬裝飾，為佳節增添儀式感。

SHISEIDO X TOMO KOIZUMI節日限定化妝袋 SHISEIDO X TOMO KOIZUMI 節日限定雨傘 SHISEIDO x TOMO KOIZUMI節日限定版ULTIMUNE皇牌全盛精華

聯乘限定精華及滿額贈品

活動期間，顧客購物滿指定金額，可獲贈SHISEIDO X TOMO KOIZUMI節日限定化妝袋及雨傘。相關產品與禮遇將於GINZA WONDER互動體驗館率先發售，有興趣可到場了解詳情。

活動資料

活動：《SHISEIDO GINZA WONDER互動體驗館》
地點：沙田新城市廣場13樓中庭

日期及時間：
20261015日　下午6時至晚上9
20261016日至25日　上午11時至晚上9

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