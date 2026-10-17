萬聖節好去處2026︱大館辦藝裝萬聖夜 古蹟變身迷幻畫廊 掃描二維碼免費飲雞尾酒

萬聖節不只可扮殭屍或嘩鬼，今年來大館當一回「活人藝術品」吧。中環大館今年巧妙結合昔日監獄歷史，與現代藝術地標的雙重身份，於10月30至31日晚上7時至10時，首度推出充滿神秘微醺氛圍的《大館『藝』裝萬聖夜》。活動選址充滿故事的監獄操場，而且是免費入場，是與閨蜜、伴侶及小孩，在萬聖夜狂歡的最佳前奏。

走進大館活動現場，古蹟建築在迷幻交錯光影投射下，宛如一座巨大深夜魔幻畫廊。大館今年不走傳統恐怖路線，而是大玩「藝術玩味」，誠邀所有市民發揮天馬行空創意，將自己裝扮成名畫主角或當代藝術品，在古蹟中遊走穿梭。無論你是想cosplay戴珍珠耳環的少女、梵高，還是化身大膽的立體派雕塑，這裡都是一個專屬展台。