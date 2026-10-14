尖沙咀美食｜韓國街最新韓燒餐廳「熟成屋」 必試3大頂級肉品 大慶州千年韓牛/濟州黑毛豬

尖沙咀「熟成屋」在肉類款式上落足心思，普遍香港韓燒餐廳只選用普通進口鮮肉，而這間新店則走精緻路線，由香港資深韓餐主理人 Chef Jim Kim 主理，透過多年建立的韓國頂級農牧資源網絡，直接引入韓國殿堂級產地肉品，將韓國高端主流的「熟成肉燒烤工藝」帶到香港。 Chef Jim Kim 針對三款頂級肉品的獨特特性，度身訂造了專屬的雙重熟成工藝。例如慶州千年韓牛主打「乾式熟成」，將肉品置於恆溫恆濕的無菌熟成櫃中長時間熟成，透過天然酵素分解多餘纖維並濃縮牛油香，令風味濃厚立體、餘韻悠長；而慶州高級豬肉與濟州黑毛豬則主打「濕式熟成」，完美鎖住原生鮮甜與肉汁，軟化肉質肌理，燒烤後外微焦、內爆汁，徹底解決普通豬肉容易偏乾柴的問題。除了招牌熟成肉外，店內亦供應海鮮派對蔥油煎餅、全牛大醬湯等多款道地韓式美食，帶來豐富滿足的韓食體驗。

全新韓燒餐廳「熟成屋」近日正式進駐尖沙咀韓國街！餐廳主打韓國高級韓燒餐廳最流行的「熟成肉燒烤工藝」，並提供3大頂級肉品，分別有慶州千年韓牛、慶州高級豬肉及濟州黑毛豬，肉類經熟成處理後肉味更加濃郁，各位食肉獸絕對不能錯過！

韓國三大頂級產地肉品

「熟成屋」的肉單以韓國三大頂級產地名物為核心，當中包括「慶州千年韓牛」，有韓國國寶級韓牛美譽，是韓國頂級畜產代表，屢獲韓國總統大獎及優秀畜產認證，肉品達 1++ 頂級等級，油花細密分佈均勻、牛油香濃厚純正，肉質軟滑甘香，是當地高端烤肉專門店的御用牛源。

而「慶州高級豬肉」則為韓國優質養殖環境長大，肉質緊實彈嫩、油脂清爽不膩且腥味極低。經熟成工序鎖住肉汁後，風味乾淨醇厚，口感細緻多汁。另外還有生長於天然無污染的濟州火山島的「濟州黑毛豬」，帶有獨特的果香油脂風味，毛豬低脂爽口且燒烤香氣爆發力極強，堪稱奢華級的豬肉食材！



熟成屋

地址: 尖沙咀金巴利街 1K 號 MW One 地舖