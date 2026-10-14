東京旅遊｜全球首創SUSHI BUS迴轉壽司巴士登場！70分鐘任食壽司＋暢遊東京地標 即睇訂位方法

香港人幾乎每年至少去一次日本，如果厭倦了傳統的餐廳用餐體驗，下次去東京不妨試試全球首創的移動式迴轉壽司餐廳SUSHI BUS！SUSHI BUS將露天開篷雙層觀光巴士與迴轉壽司結合，打造出前所未有的移動式迴轉壽司餐廳，車上將由專業師傅即席炮製多款特色壽司，路線將途經多個人氣景點，包括銀座、淺草雷門以及東京鐵塔等，大家可以一邊觀光一邊品嚐壽司，下文立即詳細介紹！

雙層巴士化身移動壽司店

SUSHI BUS整個體驗行程全長約70分鐘，從東京車站出發，途經銀座、澀谷十字路口、淺草雷門以及東京鐵塔等東京重量級地標，路線更會按季度彈性調整，在秋季更有機會行經多處絕佳的賞楓熱點，非常適合觀光客去體驗！

壽司水準絕不馬虎，車輛一樓設置了專業廚房，由經驗豐富的壽司師傅現場製作各款壽司，再透過車內特設的小型升降機，將新鮮出爐的美食安全送達二樓的迴轉軌道上。車上的迴轉軌道經過精密的防晃與急煞測試，確保行車過程平穩流暢，讓大家在行駛途中也能安心享受美食。

壽司口味非常大眾化，提供三文魚、吞拿魚、蝦、魷魚等等，70分鐘時限內可以無限任食，每位客人更會附贈一杯飲料！另外如果有素食、清真認證或食物過敏需要的旅客，亦可於預約時提出客製化安排，夠晒貼心，大家下次去東京有時間一於試下！