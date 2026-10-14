獨家專訪︱Jin @BTS 娜璉@TWICE監製Daexon & Shorelle 拆解K-Pop冰美式與15秒定律 讚Honey Punch是new wave女團

當下最火熱音樂潮流非K-Pop莫屬，當中兩位幕後推手Daexon與Shorelle近日驚喜現身香港，為本地女團Honey Punch打造充滿國際野心的全新單曲《Turbulence》。兩位創作人曾為Jin@BTS、娜璉@TWICE、ITZY、LE SSERAFIM及NCT WISH等打造洗腦神曲的監製，近日接受《am730》獨家專訪，大方揭密偶像在錄音室的趣聞與私下真面目，又預告攜手監製伍樂城，為Canton-Pop帶來革新浪潮。撰文：Jeff Szeto 5年默契的創作夥伴 Daexon與Shorelle的合作並非商業式隨機組合，兩人的緣分早已走過5個年頭。「Shorelle和我是超過5年的朋友和創作夥伴，我們太了解彼此的強項了。」 Daexon談起這段友誼時，眼神充滿信任，他笑稱兩人在創作時互補就像一種本能，音樂的化學反應早注定發生，「她立刻就能理解我的方向，知道這首歌需要甚麼，曲中強烈能量和旋律記憶點，就是這樣自然融合出來。」

私下稱娜璉Nayana Grande 來自意大利的Shorelle，曾為宋慧喬主演的韓劇《現正分手中》獻唱歌曲《When We're Together》，談到與娜璉(Nayeon@ TWICE)合作，她稱團中經典歌曲《Likey》是其K-Pop的起點，「這曲一聽我立刻愛上這個團體，所以後來能為她們寫《Crazy Stupid Love》，甚至為娜璉度身打造個人單曲《ABCD》，對我來說簡直是一場夢。」Shorelle形容與天后合作就像在空白畫布上恣意揮灑色彩。「娜璉是個不可多得的天才歌手，在錄音室裡，無論我拋出多刁鑽的riff、多高亢的轉音，她都能順暢地唱出來。」她甚至開玩笑給娜璉一個極高的讚譽：「在私底下，不會叫她本名，我會叫她『Nayana Grande』(指其唱功媲美Ariana Grande)。」

錄音室不可或缺的「冰美式」 在fans眼裡，K-Pop偶像永遠維持精緻無瑕的形象。然而當他們不用面對公眾，在錄音室工作時，才是最真實的他們，「我注意到一件事，只要錄音一開始，他們身上的偶像包袱幾乎會瞬間消失。」Daexon還稱，頂級偶像有著極致的專注力與反差萌，「你常常會看到那些在舞台上光鮮亮麗的女偶像，素顏、不施姿粉，身穿著一件鬆垮垮的XL號tee恤，整個人陷在椅子裡，或緊盯著錄音咪完全投入旋律之中。」 問到這些K-Pop大明星，在錄音時有沒有甚麼怪癖或小習慣，Daexon眨眨了眼：「每位藝人都有自己的特殊小習慣。至於更私密細節……我覺得還是留給他們自己透露吧！哈哈。」一旁的Shorelle則大方補充：「冰美式(Iced Americano)，這絕對是必須！在韓國錄音室裡，可以沒有任何東西，但絕對不能沒有冰美式咖啡。這是所有神曲背後的燃料。」

身體感受歌曲中的殺手鐧 K-Pop席捲全球，歌曲與舞蹈killer part(洗腦記憶點)讓樂迷聽一遍、看一遍就立即記著，在創作這些動感旋律背後，製作人的身體往往比大腦更早動起來。「我創作時，身體幾乎一刻也停不下來。」Daexon笑著擺動身體示範，「雖然腦海中不一定有具體編舞動作，但我會用身體去感受那個節奏，想像一個普通人在聽這首歌時會怎麼跟著律動。」對他來說，肉體直覺是判斷一首歌夠不夠搶耳的唯一標準，「在想到具體的排舞前，我首先希望音樂能讓人的身體產生郁動的自然反應。」Shorelle則幽默地自我調侃：「那些編舞畫面確實都在我腦子裡。但現實是，我本人跳舞技術爛透！在舞池裡我完全沒戲。不過我是看Madonna長大，所以追求的那種酷感一直都在，我只是不夠有型(swaggy)而已！」

至於創作萬人大合唱的hook有沒有神秘公式？兩位製作人異口同聲地搖了頭。「真的沒有formula！」Daexon坦言。「這完全是直覺。我和Shorelle會跟著歌曲的情緒不斷實驗、不斷瘋狂大笑。直到某個瞬間，那個旋律突然對了，我們就會心有靈犀地對視一眼，說一聲：『Got it！』最好的hook，往往是你還來不及用大腦分析它為甚麼有效，你的身體就已經先投降、跟著旋律搖擺。」Shorelle 點頭同意：「毫無顧忌地在錄音室裡做最真實的自己，這才是精準捕捉killer part的真正秘密。」

從歌迷變為金曲製造機器 與HYBE、SM、JYP等韓國頂級娛樂巨頭合作，外界普遍認為製作人必然會面臨極其嚴苛、近乎瘋狂的修改要求。二人對此卻顯得雲淡風輕，「老實說，修改本來就是這份工作的一部分。」Daexon坦言，當他們為特定藝人或經理人公司寫歌時，心裡早就做好準備，最終的版本必然會經歷無數次演變，無論是旋律的微調、歌詞的置換、結構的重組，這些製作細節的打磨，都是為契合藝人的特質與A&R(音樂製作與藝人發展部)的市場定位，「就我個人而言，真沒遇過甚麼極端、戲劇性的大改。」Daexon心懷安慰地說，「大多數時候改動都非常細微，甚至有時候，最初的demo幾乎原封不動地被保留了下來。那種成就感非常好，因為那代表我們最初抓到的創作方向，就是他們最渴望的東西。」

Shorelle則分享一個行業內啼笑皆非的有趣現象：「這真的要看企劃。但最好笑的是，很多時候大公司反覆要求我們修改了好幾版，最後比對了一圈，他們又決定改回最原始的第一版demo！」她笑稱，這正是第一版demo往往凝聚創作者最直覺、最純粹、最充滿野性且無法被複製的初衷。 擁抱演算法的15秒定律 在這個TikTok、Reels等短影音(Short-form)鋪天蓋地的網絡時代，全球音樂的生態鏈正被徹底重塑，「15秒定律」會否殺死傳統流行歌曲的完整性？「當然，短影音已經大幅度改變我們的寫歌習慣。」Daexon毫不避諱地承認，「現在許多大型經理人公司在向製作人邀歌時，會白紙黑字地提出明確要求：『歌曲必須具備在短影音平台上瘋傳的潛力。』例如將前奏縮短到極致，甚至在開頭前15秒就直接引爆副歌。」但他並不認為這是一種墮落：「音樂這門藝術，本來就一直與人類的收聽方式進行動態適應。社交媒體現在是我們日常生活的一部分。作為創作者，我們必須學會適應，並在限制中創新。真正的挑戰在於你既要有一個能在一秒內抓住耳朵的即時hook，同時又要確保整首歌作為一個完整作品時，依然具備足夠的深度與層次，讓人願意在滑走之後特地搜尋並聽完整首歌。」Shorelle 的回答則非常接地氣：「我本身就是個重度網民，大腦早就被演算法養壞了！我每天吃迷因(Memes)、刷Reels，完全不介意拿這些網絡碎片節奏來寫歌。重點是，這真的很有效！所以我打算繼續這樣瘋狂下去。」

被女團 Honey Punch驚艷 這次兩位K-Pop頂流製作人，將目光投向香港，與新晉女團Honey Punch展開跨國合作，問他們之前有否去資料搜集，了解香港音樂市場與Canton-pop，Daexon坦言在這方面完全是一張白紙，「在這個企劃之前，我對香港音樂市場並不太熟悉。」他承認之前做了一些研究，聽了不同香港歌手的作品，但明確知道這次合作，不是去模仿香港已經存在的東西，「我希望把我在韓國音樂工業累積下來的經驗和嚴格製作標準帶進來，看看這些化學元素，套用在香港女團身上會產生甚麼反應。我們目標是創作出既新鮮、又充滿國際野心的作品，同時讓Honey Punch保有她們本土的身份認同。我深信《Turbulence》會讓所有人看到香港女團顛覆性的一面。」談到對這群香港女孩的第一印象，兩位製作人都給予了極高的讚賞，「她們雖然非常年輕，但已經展現出能駕馭高難度演唱技巧的成熟度。」Daexon驚嘆道。

《Turbulence》是一首結構複雜動態極大，而且相當難唱的作品，但女孩們在錄音室裡展現出那股自信與精準度，讓這位嚴苛的製作人也心生佩服。當問及 Honey Punch的主線風格究竟是Girl Crush、Y2K還是甜酷風時，Daexon 拒絕貼上任何一個標籤：「我不認為要把她們局限住。成員們來自不同的背景、受多元文化熏陶，她們有潛力去探索無限的聲音可能。但就《Turbulence》這首歌而言，我們確實選擇了一個酷炫、充滿力量與爆發力的方向，同時小心翼翼地保留她們這個年紀獨有的青春感和新鮮感。這種冰與火的平衡，正是這首歌迷人的地方。」

Shorelle 則直白表達對這群女孩的喜愛，甚至笑稱自己陷入選擇困難症：「她們每一個都太有才華、太有態度了，害得我的Bias(本命成員)在錄音期間一直在換！一開始我覺得Jacey最酷，後來被Keira吸引，現在我又在Alma和Colour之間瘋狂搖擺。可是等等，Chelsa的音色又好聽到讓人融化，隊長Casey的領導力也超棒……選擇太多了，我根本選不出來！」 新歌《Turbulence》又前衛又酷 在整個艱辛錄音籌辦過程中，最讓兩位製作人感到驚艷與意想不到，是成員Alma與Casey的驚人表現，「新歌的副歌聽成品可能覺得蠻流暢簡單，但其實那是一種anti-drop(反高潮)的設計，伴隨著一段不斷往上走、偏向口語化的topline旋律，在音準和律動上非常難拿捏。」Shorelle回憶起在錄音室的震撼瞬間：「Alma走進錄音室時，身上帶著一種超可愛、毫無攻擊性的氣場，像一隻小狗一樣興奮地對著我們笑。結果咪高風一開，她居然在幾秒鐘內，把那個需要極強氣勢的killer part完美交了出來！瞬間爆發惡女氣場(Baddie energy)，我當下在控制室真的整個人被嚇到。」Daexon則對成員Casey的專業度讚不絕口：「Casey的表現同樣讓我驚喜。有一句難度極高的樂句，她居然one take完成，在新人女團中是超厲害的實力體現。我不想刻意去神化某一位成員，因為Honey Punch最珍貴的地方，正是每個人個體差異所拼湊出的完美圖騰。」

對於Honey Punch的未來，Shorelle用了一個隱喻作總結：「我把 Honey Punch看作是香港女團的新浪潮(New Wave)。就像成員本身一樣，這首《Turbulence》又前衛(edgy)又酷，同時輕快且充滿年輕荷爾蒙。你必須明白，飛機在翺翔時遇到『Turbulence(亂流)』是不可避免的；而她們即將接管這個樂壇，也是不可避免的。這些女孩有才華、有決心。她們是帶著實力留下來的，外界甚麼都改變不了。所以大家準備好接受這場音樂風暴！」 尋找下一個神曲製造機 專訪尾聲，兩位製作人將目光投向香港許多夢想有一天能為K-Pop偶像寫歌的年輕本地唱作人與Beatmaker。回憶自己的追夢起點，Shorelle流露出感性的一面，「自己每一次寫歌的經驗都很特別，但為BTS的Jin寫歌，對我而言有著超越音樂本身的生命意義。」她深吸一口氣，將時鐘撥回2019年。「我記得那年在倫敦看BTS的演唱會，當時我只是一個在底層苦苦掙扎、毫無名氣的創作者，因為生活太艱難，幾乎已經決定要徹底放棄音樂。但當我坐在台下，看著Jin在舞台上深情唱著《Epiphany》時，那道光突然給我繼續追夢的勇氣。我怎麼也想不到，5年後，我居然能為他量身打造歌曲。當他的長期合作核心，製作人Pdogg亦給予我們指導，看著《Heart on the Window》最終收錄在Jin的首張個人專輯《Happy》裡時，我知道，那是宇宙送給堅持者的一個訊號。」

給臥室音樂人的逆襲的指南 Daexon又給予香港年輕音樂人建議，要敢於打破常規：「首先，千萬不要因為某件事在香港樂壇還沒有發生過，就輕易說服自己那是不可能。」他又指創作就是擁抱失敗，「瘋狂地做音樂、把你的作品大膽地送出去、像海綿一樣學習。最重要的一點是，在無數次失敗後，還要拍拍身上灰塵繼續試。」他稱，還要永遠保持飢餓感，千萬不要覺得自己現在的水平已經夠好，就安逸地停滯不前，「目光永遠往下一個更高的層次看。瘋狂研究那些實力比你強十倍、百倍的人，向他們偷師，然後不斷逼迫自己進化。」