貓咪為何愛守浴室門？除了好奇還有3個原因

主人忽然離開原本逗留的地方，走進另一個房間，對警覺而愛探索的貓咪而言，自然是一項值得追查的動靜。牠們尾隨入內並盯着主人，未必是擔心，更可能只是想弄清楚眼前正在發生甚麼事。

基於衞生或安全考慮，不少家庭平日會關上浴室門。正因這處空間並非隨時可以進入，反而容易增加貓咪的探索意欲；當門一打開，牠們便可能把握機會巡視這個陌生範圍。

花灑聲、水流聲，加上主人洗頭和擦身等平日少見的動作，都可能成為吸引貓咪的感官刺激。對牠們來說，浴室內的聲音和畫面與日常環境不同，因而值得停下來觀察。

原因 4. 陪伴主人，也等待互動

對較黏人的貓咪來說，跟進浴室可能只是希望陪在主人身邊。如果主人過往曾在洗澡後撫摸、稱讚或陪牠玩，貓咪有可能會把這段經歷與獎勵連結起來，於是每次都守候在附近，期待再次得到關注。

無須急着制止 安全細節更重要

只要沒有妨礙日常生活，主人一般無須刻意趕走貓咪。不過，浴室藏有不少潛在風險，包括滑倒、跌進浴缸、被熱水燙傷，以及誤碰清潔用品。若主人未能全程留意寵物動向，較穩妥的做法是關好浴室門，或設置寵物圍欄，避免牠們自行闖入。