Anchor安佳聯乘46間茶餐廳派4600個菠蘿油 10.24消費滿$40即可獲贈 快閃挑戰贏Klook禮品

最能代表香港的貼地美食，非「菠蘿油」莫屬。為了傳承地道茶餐廳飲食文化，紐西蘭乳製品品牌Anchor安佳(下稱「安佳」)，今年適逢品牌成立140周年，宣布推廣這股本土美味。安佳將於10月24日盛大舉辦「第三屆香港菠蘿油日」，聯乘全港46間茶餐廳，免費送出4,600正宗港式菠蘿油。此外，更於街頭發起趣味挑戰賽，誠邀全港市民參與這場香氣四溢的美食盛典。

免費嘗冰火滋味

面層烤得金黃酥脆的菠蘿油，熱辣辣包身夾上一塊剛從雪櫃切出、冰涼醇厚老字號優質鮮牛油，咬下去那股冷熱交織、鹹甜並重的冰火衝擊，是無數港人每日的三點三的回魂秘方。安佳將於10月24日下午2時至6時，與全港46間茶餐廳合作，送出4,600港式菠蘿油。市民只需當日於指定茶餐廳堂食消費滿$40(部分店鋪如貳號冰室機場店於下午2:30開始)，即可免費獲贈由100%紐西蘭草飼牛奶製造、奶香濃郁的安佳鮮牛油菠蘿油1個(數量有限，送完即止)。金黃厚切的牛油在微熱的麵包中漸漸化開，讓老饕大飽口福。