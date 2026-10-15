Anchor安佳聯乘46間茶餐廳 10.24免費大派4600個菠蘿油 快閃挑戰贏Klook禮品

最能代表香港的貼地美食，非「菠蘿油」莫屬。為了傳承地道茶餐廳飲食文化，紐西蘭乳製品品牌Anchor安佳(下稱「安佳」)，今年適逢品牌成立140周年，宣布推廣這股本土美味。安佳將於10月24日盛大舉辦「第三屆香港菠蘿油日」，聯乘全港46間茶餐廳，免費送出4,600正宗港式菠蘿油。此外，更於街頭發起趣味挑戰賽，誠邀全港市民參與這場香氣四溢的美食盛典。
免費嘗冰火滋味
面層烤得金黃酥脆的菠蘿油，熱辣辣包身夾上一塊剛從雪櫃切出、冰涼醇厚老字號優質鮮牛油，咬下去那股冷熱交織、鹹甜並重的冰火衝擊，是無數港人每日的三點三的回魂秘方。安佳將於10月24日下午2時至6時，與全港46間茶餐廳合作，送出4,600港式菠蘿油。市民只需當日於指定茶餐廳堂食消費滿$40(部分店鋪如貳號冰室機場店於下午2:30開始)，即可免費獲贈由100%紐西蘭草飼牛奶製造、奶香濃郁的安佳鮮牛油菠蘿油1個(數量有限，送完即止)。金黃厚切的牛油在微熱的麵包中漸漸化開，讓老饕大飽口福。
「14秒挑戰」贏禮品
現場更有極考眼明手快的「14秒巨獎Chill賞拎」遊戲，顧客憑消費滿額並列明「贈送菠蘿油」的單據，讚好安佳官方社交平台，並在鏡頭前說出愛上安佳的理由，即可挑戰計時器。若能精準按停在「14.00秒」，就能任選獎品，當中包括Klook港幣$100電子禮品卡、淳珍經典牛油曲奇禮盒、萬波草苺芝士牛奶或Pickle & Club匹克球體驗等，各限量140份。落空者亦可獲得限量版安佳牛牛A4文件夾，保證人人有獎。
快閃街頭「菠蘿油Chill易舉」賺現金券
10.24正日狂歡前，安佳挑戰隊伍將於10月20至23日展開街頭快閃活動預熱。團隊每日會突襲兩間指定茶餐廳門外，擺出重達5kg的巨型「菠蘿油模型」。不論是路過的上班族或街坊，只要雙手手肘伸直、托舉模型高於腰部(男士維持20秒，女士10秒)，即可成功解鎖價值$30的茶餐廳現金券，率先為這場充滿香港情懷的美味嘉年華熱身。
查詢：安佳
「第三屆香港菠蘿油日」聯乘茶餐廳名單
餐廳名稱
地址
囍運冰室
旺角煙廠街1-3號鴻祥大廈地下A-C號舖
紅豆冰室
太古康山道1-2號康怡廣場北座地下G2-G2A號舖
九龍灣牛頭角道77號淘大商場2期地下G211-214號
荃灣眾安街68號荃灣千色匯I 地下G010號舖
玉子冰室
旺角西洋菜南街2W及2X號地舖
富華冰室
銅鑼灣糖街1-5號銅鑼灣商業大廈地下1-3號舖
銅鑼灣渣甸街54號富盛商業大廈地下及1樓3-7號舖
葵芳葵富路7-11號葵涌廣場地下A63-66號舖
富華冰室
尖沙咀漢口道8-10號漢中大廈地下B&C號舖
油麻地碧街43號碧蘭大樓地下B號舖
荃灣眾安街29號秋雲大廈地下A-C號舖
秋田冰室
灣仔莊士敦道74, 76及78號囍寓地舖及1樓A及B號舖
將軍澳調景嶺景嶺路8號都會駅2樓R03&027號舖
觀塘開源道79號鱷魚恤中心1樓7號舖
荔枝角荔枝角道833號昇悅居昇悅商場1樓123號舖
恆香冰室
鰂魚涌英皇道1063號地下A號舖
上環德輔道中243-247號德佑大廈地舖
灣仔春園街13號地舖
沙田石門安群街1號京瑞廣場2期地下G08號舖
佐敦白加士街43號地舖
源記餐廳
尖沙咀加連威老道18號地下B號舖
尖沙咀科學館道14號新文華中心地下
尖沙咀堪富利士道12號地下
葵芳葵義路15號葵芳閣地下C號舖
祥香園
筲箕灣南康街17號天悅筲箕灣廣場LG樓3-5號舖
西環堅尼地城士美菲路41A-43號美菲閣地下6號舖
灣仔軒尼詩道395-399號東區商業大廈地下1-2號舖
灣仔灣仔道128-150號明豐大廈1樓B號舖
藍田碧雲道223號德田廣場2樓219號舖
九龍城沐禮街6號啟欣苑地下1號舖
十字冰室
銅鑼灣禮頓道64號禮賢大廈地舖
西環西營盤高街48-78號恆陞大樓地下12號舖
君蘭冰室
旺角亞皆老街8號朗豪坊B2樓26-27號舖
九龍城啟德沐翠街12號雙子匯2期14樓1406號舖
佳記餐廳
旺角砵蘭街177-181號地舖
天水圍天湖路2號天耀廣場地下L048-L050號舖
皇冠餐廳
天水圍天華路33號T Town North地下NG03-04號舖
錫蘭
灣仔軒尼詩道417-421號海外大廈地舖
貳號冰室
中環德輔道中84-86號章記大廈地下
上環文咸東街 16-20 號至德大廈地下
銅鑼灣東角道 26 號怡安大廈怡東商場地下及 1/F 4-5 號舖
旺角砵蘭街 240-244 號遠東旺角銀行大廈地下 B3, B4, D&E 舖
火炭㘭背灣街1 號星凱•堤岸1樓101A鋪
沙田橫壆街 1-15 號沙田好運中心 3 樓 3005 號鋪
赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場一號客運大樓(非禁區)離港層8樓8T006, 8T00及8T022號舖
嘉薈冰室
柴灣吉勝街2號華廈邨華欣樓地下2號舖
(註：名單共包含46間分店門市，最新名單請以官方公佈為準。)