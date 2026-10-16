冬日開懷集︱首度引入海外四大得獎合家歡神劇 泡泡火箭/爆笑小丑陪你過聖誕

聖誕及新年將至，又是家長安排親子活動的時候。由康樂及文化事務署(康文署)舉辦的年度盛事「冬日開懷集」系列，宣布將於今年12月至明年1月載譽歸來。本次活動最大亮點，是成功邀請到韓國、澳洲、巴西和丹麥四地的頂尖人氣藝團，首度踏足香港舞台。四大海外天團將聯手三個本地優秀藝團，帶來多個想像力爆棚的奇想劇場，各場節目門票於即日起公開發售，是今年不容錯過的節日好去處。

國際得獎劇團首度登港

這次「冬日開懷集」海外陣容含金量極高，當中包括鉑榮獲「2025年愛丁堡藝穗節戲劇獎」的韓國SSAK創意劇團，他們將帶來無對白形體偶戲《幻想空間》，用唯美舞台光影技術，編織出荒島漂流記，以及孤獨女孩與深海鯨魚相遇的動人故事，讓大人小孩一起抽離現實。