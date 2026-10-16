冬日開懷集︱首度引入海外四大得獎合家歡神劇 泡泡火箭/爆笑小丑陪你過聖誕

聖誕及新年將至，又是家長安排親子活動的時候。由康樂及文化事務署(康文署)舉辦的年度盛事「冬日開懷集」系列，宣布將於今年12月至明年1月載譽歸來。本次活動最大亮點，是成功邀請到韓國、澳洲、巴西和丹麥四地的頂尖人氣藝團，首度踏足香港舞台。四大海外天團將聯手三個本地優秀藝團，帶來多個想像力爆棚的奇想劇場，各場節目門票於即日起公開發售，是今年不容錯過的節日好去處。
國際得獎劇團首度登港
這次「冬日開懷集」海外陣容含金量極高，當中包括鉑榮獲「2025年愛丁堡藝穗節戲劇獎」的韓國SSAK創意劇團，他們將帶來無對白形體偶戲《幻想空間》，用唯美舞台光影技術，編織出荒島漂流記，以及孤獨女孩與深海鯨魚相遇的動人故事，讓大人小孩一起抽離現實。
喜歡互動的家庭，則不要錯過澳洲泡泡實驗室的《玩轉太空泡泡Show》。這齣曾奪「悉尼藝穗節最佳兒童節目獎」的舞台劇，會在現場發射直衝高空的泡泡火箭，甚至用超級大泡泡把觀眾整個人包圍，最後更有瘋狂的「百萬泡泡派對」，視覺效果震撼。
小丑劇場發放快樂正能量
另外兩齣作品則充滿幽默溫馨，巴西鬼馬劇團的4位喜劇大師在《搗蛋四人組》中，將沉悶辦公室日常，演變成天馬行空的爆笑歷險，用逗趣肢體語言為港人解壓。而丹麥保羅納尼劇團的《芙烈達的奇幻旅程》，則是一齣繽紛的獨腳小丑劇場，主角芙烈達將帶著活雞、貓咪和神奇行李箱踏上尋友冒險旅程，充滿童趣手作美學色彩。
本地節目同樣豐富，包括厘米概念的跨媒體劇場《小蟻大暴走》、偶友街作的木偶音樂劇《糖果屋IV毛毛菌大作戰》，以及香港聖樂團的《香港聖樂團七十周年音樂會系列III：聖誕感恩頌》。活動更特設「家庭套票」等多項購票優惠。這個冬日，不妨與家人走進劇場，在歡笑聲中度過暖心佳節。
購票及查詢：冬日開懷集