2026大閘蟹合集 蟹粉灌湯小籠包 / 蟹粉肉餅煲仔飯/鮮拆蟹粉燴燕窩

海景嘉福洲際推大閘蟹粵菜＋蟹宴自助餐 原隻大閘蟹/阿拉斯加蟹腳

香港海景嘉福洲際酒店推出雙重蟹饌體驗。旗下海景軒由即日起至11月30日推出「秋韻蟹味精選」，將甘香蟹粉融入精緻粵菜。單點菜式包括原汁原味的清蒸大閘蟹($498)、蟹粉小籠包($55)，以及由日本稻庭麵裹滿濃湯的蟹粉撈麵($198)。另有蟹粉芙蓉星斑球($738)、鮮拆蟹粉肉餅煲仔飯($388)及賣相金黃的蟹粉焗蠔缽($368)，將秋蟹的鮮甜發揮得淋漓盡致。另一邊廂，Café on M則於10月及11月指定四晚推出限定蟹宴自助晚餐($868)。每位可獲贈兩隻清蒸大閘蟹，更可無限添加即烤蒜香牛油阿拉斯加皇帝蟹腳。冰鎮海鮮區更備有加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹及北海道栗蟹。配合新加坡黑胡椒蟹、海鮮焗釀蟹蓋，以及即切燒牛肉、刺身與薑汁撞奶焦糖燉蛋等豐富甜品，絕對能滿足一眾蟹迷。網上商店