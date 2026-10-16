2026大閘蟹合集 蟹粉灌湯小籠包 / 蟹粉肉餅煲仔飯/鮮拆蟹粉燴燕窩

嘉里酒店紅糖大閘蟹宴 鮮拆蟹粉燴燕窩/龍蝦球午市$528起
香港嘉里酒店中菜廳「紅糖」由即日起至11月30日推出秋日大閘蟹盛宴，主打以鮮拆蟹粉融合精緻粵菜。今年主廚團隊將濃郁蟹粉與矜貴食材巧妙結合。「蟹粉芙蓉龍蝦球」以滑嫩蛋白襯托彈牙龍蝦，面層鋪滿鮮香蟹粉，層次豐富；想品嘗原汁原味，則不能錯過清蒸大閘蟹，膏香肉甜。此外，「鮮拆蟹粉燴燕窩」口感綿密滑溜，將奢華感推向極致；「蟹粉玉簪帶子」則以冬瓜的清爽平衡蟹粉的甘香。不論是生拆蟹粉小籠包等精緻點心，還是飽腹的蟹粉鮑魚粒海鮮炒飯，皆可自由配搭。若想在中午親友聚會，每位$528(兩位起)的午市饗宴是性價比之選。五道菜式包括皮薄多汁的小籠包、肉質軟腍的蟹粉獅子頭，以及富淡淡花雕酒香的銀鱈魚蒸豆腐，最後以口感豐富的蟹粉魚子稻庭麵作結，更添圓滿。網上商店
紅糖
九龍紅磡灣紅鸞道38號嘉里酒店7樓
2252 5279
海景嘉福洲際推大閘蟹粵菜＋蟹宴自助餐 原隻大閘蟹/阿拉斯加蟹腳
香港海景嘉福洲際酒店推出雙重蟹饌體驗。旗下海景軒由即日起至11月30日推出「秋韻蟹味精選」，將甘香蟹粉融入精緻粵菜。單點菜式包括原汁原味的清蒸大閘蟹($498)、蟹粉小籠包($55)，以及由日本稻庭麵裹滿濃湯的蟹粉撈麵($198)。另有蟹粉芙蓉星斑球($738)、鮮拆蟹粉肉餅煲仔飯($388)及賣相金黃的蟹粉焗蠔缽($368)，將秋蟹的鮮甜發揮得淋漓盡致。另一邊廂，Café on M則於10月及11月指定四晚推出限定蟹宴自助晚餐($868)。每位可獲贈兩隻清蒸大閘蟹，更可無限添加即烤蒜香牛油阿拉斯加皇帝蟹腳。冰鎮海鮮區更備有加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹及北海道栗蟹。配合新加坡黑胡椒蟹、海鮮焗釀蟹蓋，以及即切燒牛肉、刺身與薑汁撞奶焦糖燉蛋等豐富甜品，絕對能滿足一眾蟹迷。網上商店
海景軒 / Café on M
尖沙咀麼地道70號海景嘉福酒店
2731 2860
愉景灣居民有優惠！牡丹軒推「華麗蟹逅」盛宴 $358起歎兩隻江蘇大閘蟹
主打現代中式美學的愉景灣牡丹軒中菜廳，由即日起至11月30日推出期間限定的「華麗蟹逅」六道菜晚市套餐。愉景灣居民更可享每位$358(原價$598)，性價比極高。盛宴以江蘇大閘蟹為主角，先以皮薄多汁的「蟹粉灌湯小籠包」與滋補的「花膠蟹皇濃湯羹」暖胃。重頭戲則是每位兩隻、約三至四両重的「江蘇大閘蟹」，蟹膏金黃豐腴；想追求極致享受，亦可另加$138升級至六両重蟹。隨後登場的還有傳統粵菜「鵝掌花菇小唐苗」，以及裹滿甘香蟹粉的「生拆蟹粉稻庭麵」，最後以驅寒暖胃的「酒釀薑茶小丸子」作結，為秋日添上滿滿儀式感。網上商店
牡丹軒中菜廳
大嶼山愉景灣愉景廣場C座1樓153A舖
2215 0833