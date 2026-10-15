網上熱話｜小紅書網民1眼辨認香港人 列6大港人獨有特徵 讚超有禮貌

每個地方都有其獨特文化，因此在不同地方成長的人，在生活習慣上會略有不同。早前，大批內地網民在小紅書一同討論香港人的獨有特質，更表示有些人身上出現這些特徵或習慣的話，對方很大機會是在香港生活或成長的人，未知你又是否認同呢？

1.Sorry、唔該掛口邊 香港人每日講得最多的，相信非「Sorry」和「唔該」莫屬，有內地網民誇張表示香港人「Sorry掛嘴邊，出趟門sorry說到口乾」，引來香港網民回應解說「不一定是道歉用途，有點類似excuse me的用法，比如借過、打擾了、不小心擋到人等等類似情況，相當於一個通用禮貌用語」。 2.地鐵先落後上 有內地網民自信表示如果看到有人「上地鐵等人先下來」，有先落後上習慣的話，「一定是在香港待過的」。

3.自備環保袋 因為香港有膠袋徵費，因此大部份香港人都習慣自備環保袋，方便在購物後袋起戰利品，不需額外付款買膠袋。有來自其他地方的網民分享自己到過香港後，開始保持自備環保袋的習慣，亦有香港網民回應指「現在去旅遊還會看看有沒有好看購物袋可以買來當紀念品，省錢又實用」。 4.步速驚人 香港人出名生活步伐急促，除了生活節奏外，就連行路的步速亦十分驚人。亦有網民笑稱若然趕時間又被其他人堵在路上，很容易被「嘖一聲」以示催促。

5.外套跟身 有內地網民表示香港的冷氣經常開到很大，「真的冷死」，因此認為不少香港人日常都習慣帶外套出門，以免被冷氣吹到生病。 6.隨身攜帶酒精搓手液 自從經歷新冠疫情，不少香港人都習慣隨身攜帶酒精搓手液，更有部份人會將酒精搓手液掛在隨身背包、手袋上，這個觀察引來內地及香港網民贊同。