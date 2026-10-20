當美妝遇上時裝設計師！Guerlain聖誕限定系列登場 倒數月曆變身珠寶盒

每逢佳節，Guerlain都會以創意譜寫全新節日故事，今年亦不例外。聖誕節將至，品牌找來瑞士時裝設計師Kévin Germanier合作，將其標誌性的繽紛色彩美學及升級再造理念融入創作之中，為彩妝、香氛及節日包裝注入高級訂製時時華麗氣息，打造令人眼前一亮的節慶系列。
高訂美學遇上Guerlain經典工藝
Kévin Germanier以大膽用色、璀璨珠飾及創新的升級再造設計聞名時尚界，他擅長將被閒置的物料重新演繹成獨一無二的藝術作品。今次與Guerlain合作，不但為節日系列設計包裝，更參與廣告企劃及視覺創作，透過閃爍珠飾與夢幻場景，打造猶如高級訂製時裝展般的節日氛圍。
聖誕倒數月曆化身珍藏珠寶盒
今年最矚目的作品之一，一定是這個全新聖誕倒數月曆。設計靈感源自Kévin 的創意工作室，而月曆內藏24款Guerlain人氣產品(迷你裝)。 當所有驚喜逐日揭曉後，月曆更可轉化為典雅珠寶盒，當中配備了鏡子及標誌性G字閃石搭扣，兼具實用與收藏價值。
限量彩妝系列閃耀登場
今個聖誕系列推出多款限量版彩妝精品，其中最吸睛的一定是Rouge G寶石唇膏珍藏版及Météorites幻彩流星彩妝粉盒。
Rouge G換上鑲滿彩色珠飾的華麗外殼，備有Rouge Rubis（880）、Nude Intense（03）及Bois de Rose（258）三款色調。至於首度推出的Météorites珠寶粉盒，同樣綴滿繽紛珠飾，展現猶如高級珠寶般的精緻工藝。
系列同時帶來多款節日限定妝品，包括：
Rouge G Showtime寶石唇膏
配上限定珠飾唇膏盒，推出鮮紅色Rouge Couture（510）及裸粉色Rose Catwalk（02）兩款色號。
KissKiss Bee Glow Oil潤唇油
新增Spotlight（419）色調，以亮澤紫紅色打造搶眼唇妝，同時蘊含蜂蜜成分，兼顧滋潤效果。
Météorites Dreamlight幻彩流星彩妝粉盒
限量粉盒加入淡紫色及藍色珠粉，提升肌膚透明感與光澤感，營造夢幻光采。
Terracotta Bouquet Final古銅仿曬彩妝粉
經典仿曬粉換上節慶限定壓花設計，以金色、紫紅色及玫瑰金色勾勒煙花圖案，更添節日氣氛。
Ombres G Mystery四色眼影
以不同層次的藍調配搭粉紅與古銅色，靈感來自冬日夜空，輕鬆打造優雅而富層次感的眼妝。