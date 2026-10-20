當美妝遇上時裝設計師！Guerlain聖誕限定系列登場 倒數月曆變身珠寶盒

每逢佳節，Guerlain都會以創意譜寫全新節日故事，今年亦不例外。聖誕節將至，品牌找來瑞士時裝設計師Kévin Germanier合作，將其標誌性的繽紛色彩美學及升級再造理念融入創作之中，為彩妝、香氛及節日包裝注入高級訂製時時華麗氣息，打造令人眼前一亮的節慶系列。

高訂美學遇上 Guerlain 經典工藝

Kévin Germanier以大膽用色、璀璨珠飾及創新的升級再造設計聞名時尚界，他擅長將被閒置的物料重新演繹成獨一無二的藝術作品。今次與Guerlain合作，不但為節日系列設計包裝，更參與廣告企劃及視覺創作，透過閃爍珠飾與夢幻場景，打造猶如高級訂製時裝展般的節日氛圍。

聖誕倒數月曆化身珍藏珠寶盒

今年最矚目的作品之一，一定是這個全新聖誕倒數月曆。設計靈感源自Kévin 的創意工作室，而月曆內藏24款Guerlain人氣產品(迷你裝)。 當所有驚喜逐日揭曉後，月曆更可轉化為典雅珠寶盒，當中配備了鏡子及標誌性G字閃石搭扣，兼具實用與收藏價值。