迪士尼怪誕城之夜限定店登陸銅鑼灣時代廣場 推逾300款精品 必搶傑克珍藏幣扣飾

萬聖節臨近，迪士尼人氣IP《怪誕城之夜》限定店「Freaky Halloween Party怪誕狂歡哈囉喂」登陸銅鑼灣時代廣場。即日起，粉絲可於限定店入手超過300款主題精品，以及超過50款會場限定萬聖節主題，更設有多個特色打卡位，各位粉絲萬勿錯過。

必影1.2米高阿Jack立牌 作為怪誕城之夜的主題限定店，當然少不了多個特色打卡位。1.2米高阿Jack歡迎立牌絕對吸引全場目光，加上阿Jack經典畫廊牆、Oogie Boogie夜光立牌和店內最危險、最神秘的「Oogie Boogie’s Secret Glow」，絕對讓粉絲忍不住瘋狂合照留念。

限量阿Jack珍藏幣扣飾+全角色夜光襟章套裝 限定店帶來一系列《怪誕城之夜》主題收藏級商品，包括全港限量200套的阿Jack珍藏幣扣飾及全角色夜光襟章套裝。店內同時發售多款會場限定商品，包括阿Jack公仔擺設、公仔匙扣、棺材亞加力匙扣等，粉絲不妨到場搜羅心頭好。

三眼仔/史迪仔節日周邊同步登場 除了怪誕城之夜，店內同步開售多款三眼仔及史迪仔萬聖節商品，當中涵蓋三眼仔角色設計夜光萬聖節T恤、南瓜造型抱枕及夜光公仔等商品。盲盒及扭蛋愛好者亦可一次過帶走超過40款不同商品，包括迪士尼萬聖節夜光毛絨公仔、Hot Toys 2026萬聖節盲盒、迪士尼萬聖節隨機亞加力鑰匙扣，以及美國直送萬聖節擺設等。