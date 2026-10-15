惠康雙11格價大撕 逢周五及六滿額全單88折 必搶$1100優惠券 + $11/排維他檸檬茶

網購大戰「雙11」即將來臨，今年惠康網店推出「格價大撕」迎接戰事，即日起至11 月 12 日一連 4 週送上多重優惠，當中包括最讓人期待的$1,100電子優惠券，涵蓋美酒、飲品和零食等，讓顧客以最划算的價錢，為家中雪櫃和儲物櫃補貨！

大送$1,100電子優惠券！ 惠康網店推出5大優惠，迎接雙11。即日起至 11 月 12 日期間，惠康送出總值$1,100電子優惠券。顧客於活動推廣頁面領取優惠券，即可享有優惠，涵蓋美酒、飲品、零食、個人護理及家庭用品等。想慳得更多？惠康網店每日早上10點將會在雙11推廣頁面推出限量100份的$50電子優惠券，各位不妨記下時間，準時入APP搶券。與此同時，顧客於優惠期內，送貨上門買滿$888，即享全單 88 折，再額外送$200 電子優惠券，買得多，慳得越多！ 低至$11入手零食/日常用品