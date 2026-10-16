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出版：2026-Oct-16 14:00
更新：2026-Oct-16 14:00

CAFÉ URASAKI聯乘京都老字號「祇園北川半兵衛」登陸海港城 推5大抹茶焙茶甜點

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Joe19

抹茶焙茶控盡情尖叫吧！即日起，日式甜品專門店CAFÉ URASAKI登陸海港城。新店獨家聯乘京都宇治 165 年老字號「祇園北川半兵衛」，推出抹茶和焙茶系列甜品，包括「宇治抹茶焦糖巴斯克芝士夾心餅」等，讓人感受細緻悠長的抹茶風味。

啟德店門面圖

日式甜品專門店CAFÉ URASAKI登陸海港城

前agnès b. CAFÉ行政總廚監修 首次聯乘京都老字號

CAFÉ URASAKI由前agnès b. CAFÉ行政總廚Ken Luk監修，把關產品研發及食材配比。品牌選用來自歐洲和日本的原材料，嚴格確保食材的高品質。新店首度攜手日本京都百年老字號「祇園北川半兵衛」，帶來多款以「喜之白」抹茶粉和焙茶為核心的甜品。宇治抹茶及焙茶焦糖巴斯克芝士夾心選用以酥脆的餅乾，分別夾着宇治抹茶和焙茶焦糖巴斯克芝士，絲滑的內餡讓人一試難忘。

Chef Ken 及 北川直樹先生 合照 焦糖焙茶巴斯克芝士夾心餅 薰焙 【祇園北川半兵衛系列】 焦糖抹茶巴斯克芝士夾心餅 薰祇 (1)

奢華抹茶金箔芝士蛋糕

CAFÉ URASAKI更將皇牌蛋糕和撻類甜點融入「祇園北川半兵衛」百年頂級茶品。「抹茶金箔芝士蛋糕」以抹茶蛋糕、忌廉芝士、甘納許及慕絲呈現，口感極為豐富。「抹茶栗子撻」融合栗子和抹茶的甜與甘。12月登場的「生忌廉抹茶卷蛋」及「生忌廉檸檬卷蛋」分別以抹茶和檸檬派為核心，香濃生忌廉配上綿密濕潤蛋糕，絕對是下午茶的首選甜點。「抹茶檸檬布丁」以抹茶粉、新鮮雞蛋和鮮奶製作，布丁迷必試！

【祇園北川半兵衛系列】 抹茶金箔芝士蛋糕 秋嵐．流翠 生忌廉檸檬卷蛋 初夏 【祇園北川半兵衛系列】 抹茶檸檬布丁 薰嵐 (1) 【祇園北川半兵衛系列】 生忌廉抹茶卷蛋 綠萌 (1)

送禮之選蝴蝶酥+薄燒脆餅系列禮盒

年末將至，CAFÉ URASAKI同步推出多款精緻禮盒，包括集齊原味、抹茶和焙茶味的「蝴蝶酥系列」及「薄燒脆餅系列」禮盒，以及祇園北川半兵衛的罐裝茶粉，無論是送禮還是自用，同樣讓人難忘。

罐裝茶粉 薄燒脆餅系列（原味 抹茶 焙茶） 蝴蝶酥系列（原味 抹茶 焙茶）

CAFÉ URASAKI 海港城店

地址： 尖沙咀海港城海運大廈 3 樓 Kiosk J

營業時間：上午10 時 - 下午 10 時（星期一至日）

查詢電話： +852 6560 3693

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