網上熱話｜港男分享日式咖喱店10腸飯 驚人賣相引網民兩極討論 好痛快VS大癲

香港地雖然食物選擇多，但有時在忙碌又想節省金錢的情況下，不少人都會惠顧較價廉物美的連鎖快餐店，亦因此這些快餐店的部分餐點成為港人集體回憶。日前，網上有港男分享來自日本連鎖快餐店的「10腸飯」照片，引起大批網民熱烈討論，反應更十分兩極！

港男分享銀咖喱經典10腸飯 日前，一位港男在Threads上分享了銀咖喱的「10腸飯」，從照片中可見咖喱汁上齊齊整整放有足足10條香腸，絕對稱得上為有趣版頹飯！不過，此相片早於2019年在連登討論區流傅，相隔多年再度翻抄話題。

Threads網上圖片

網民掀學生回憶 力撐食得痛快 發文者坦言「老實講銀咖喱除咗十腸飯，其他都…」，以表對10腸飯的愛戴及尊敬。帖文引起網民熱烈討論，有贊同發文者睇法的網民留言表示「好痛快」、「睇落都知好食」、「腸仔煎得幾好唔錯」；又指「細細個銀咖喱係回憶」，更有人積極分享個人食法與口味，揚言「要加芝士」。亦有網民表示平時食一次bbq，燒腸仔的份量都差不多，不明白大家為何大驚小怪。