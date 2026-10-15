萬聖節好去處2026｜麥當勞萬聖節主題派對 滑嘟嘟/小飛飛變裝現身 門票於App即日開放預訂

為慶祝萬聖月，香港麥當勞繼攜手藝人王嘉爾推出「Under the Castle」暗黑奇幻美食後，再以萬聖節為題推出全新期間限定派對。最讓fans驚喜的是，經典角色滑嘟嘟、小飛飛及漢堡神偷，將會歷史性換上俏皮萬聖節裝扮，隨時在派對中驚喜現身。這次矚目的萬聖節狂歡活動，門票今日開始，已正式在麥當勞App開放預訂，麥當勞fans不要錯過。
麥當勞萬聖節主題派對，將於10月24、25、30及31日，一連四個特定日子，在全港30間指定麥當勞餐廳隆重登場。屆時餐廳內部換上充滿萬聖節氣氛的驚喜裝飾，現場將有專人帶領大小朋友大玩「Trick or Treat」討糖體驗，並設置考驗反應的主題小遊戲，更有極具現場互動感的扭扭氣球教學，讓派對氣氛充滿歡笑聲與美食香氣。
這次派對的亮點，是首次變裝亮相的麥當勞角色，fans有否想過圓滾滾的滑嘟嘟，可能戴上巫師帽，而調皮的漢堡神偷則披上幽靈斗篷，隨時走到各位的餐桌旁，拍拍你的肩膀，遞上糖果並與你合照打卡。因此想重溫童年回憶的大人，還是初次感受萬聖節魅力的小朋友，都能在這場派對裡與經典角色近距離互動。
餐飲禮品誠意十足
每位入場派對的小朋友，均可任選一款「開心樂園餐」，並獲贈限定玩具或主題圖書；大人則可盡情品嘗指定超值套餐。此外，所有參加者可以帶走一套限定主題小禮物，包括「麥當勞樂園角色x萬聖節主題眼罩」、「Trick or Treat手提紙籃」及「鬼馬貼紙」，將萬聖節嬉鬧氣氛延續到家裡。
麥當勞官方溫馨提示，這場主題派對絕非親子專屬，今年特別歡迎成人相約閨蜜，或fans一同報名，毋須攜帶小朋友同行。有興趣的市民除可透過麥當勞App預訂門票，亦可直接聯絡30間指定餐廳查詢詳情。名額有限，額滿即止，快約上家人及好友，一起到麥當勞「搞鬼」吧。
麥當勞萬聖節主題派對詳情：
日期：10月24、25、30及31日
地點：30間指定麥當勞餐廳，詳情請經麥當勞App了解最新預訂資訊。
票價：$100(大少同價)