萬聖節好去處2026｜麥當勞萬聖節主題派對 滑嘟嘟/小飛飛變裝現身 門票於App即日開放預訂

為慶祝萬聖月，香港麥當勞繼攜手藝人王嘉爾推出「Under the Castle」暗黑奇幻美食後，再以萬聖節為題推出全新期間限定派對。最讓fans驚喜的是，經典角色滑嘟嘟、小飛飛及漢堡神偷，將會歷史性換上俏皮萬聖節裝扮，隨時在派對中驚喜現身。這次矚目的萬聖節狂歡活動，門票今日開始，已正式在麥當勞App開放預訂，麥當勞fans不要錯過。

麥當勞萬聖節主題派對，將於10月24、25、30及31日，一連四個特定日子，在全港30間指定麥當勞餐廳隆重登場。屆時餐廳內部換上充滿萬聖節氣氛的驚喜裝飾，現場將有專人帶領大小朋友大玩「Trick or Treat」討糖體驗，並設置考驗反應的主題小遊戲，更有極具現場互動感的扭扭氣球教學，讓派對氣氛充滿歡笑聲與美食香氣。