蘭桂坊萬聖節10.17起連玩半個月 怪物巡遊/變裝派對/逾20間餐廳酒吧優惠

萬聖節未到，蘭桂坊已率先換上搞鬼裝扮！今年香港萬聖月由10月17日至31日舉行，蘭桂坊將於10月17日、24日及31日舉辦怪物巡遊夜變裝派對，現場有DJ打碟、專業面部彩繪及怪物巡遊，六大原創角色亦會現身指定餐廳及酒吧。除了街頭派對，超過20間參與餐廳及酒吧由10月14日起推出指定飲品買一送一、招牌菜式85折優惠，消費更有機會獲贈限定盲盒卡，集齊六款主角卡並上載照片參加抽獎，有機會贏取泰國布吉豪華別墅度假村兩晚住宿，即睇以下一系列活動及優惠詳情。





蘭桂坊怪物巡遊夜10.17起舉行 適逢「蘭桂坊怪物巡禮夜」踏入十周年，今年活動將於10月17日、24日及31日晚上7時至11時舉行。現場有專業DJ打碟炒熱氣氛，亦提供萬聖節面部彩繪服務，讓參加者化身女巫、吸血鬼等角色。每晚8時更有怪物巡遊，一眾原創角色將穿梭蘭桂坊街頭，與大家互動及合照。 除了街頭巡遊，蘭桂坊1號於10月17日及24日另有互動紅地毯體驗，讓參加者展示精心準備的萬聖節造型；專業萬聖節化妝服務於10月17日、24日及30日提供。至於10月31日萬聖節正日，現場亦會安排流動攝影團隊，捕捉參加者的創意造型。

六大怪物角色現身餐廳酒吧 限定音樂及餐飲體驗 今年活動以六大主角串連不同場地，包括DJ傑克、魅音海妖、骷髏主廚及酒保法蘭基等，各角色將到蘭桂坊指定餐廳及酒吧登場，配合主題音樂、餐飲及雞尾酒體驗。 DJ傑克將於The Plaza演出，並到BACI及FUMI Izakaya等場地登場，以電音炒熱派對氣氛。FUMI Izakaya亦會以「Endless Izakaya」為概念，延續日式居酒屋的熱鬧氣氛。 Porterhouse則由骷髏主廚聯同餐廳廚師推出「地獄火焰燒烤晚宴」（Hell’s Fire BBQ Dinner），魅音海妖亦會以歌聲助興，讓食客一邊享用燒烤，一邊感受現場音樂。酒保法蘭基則會於Tokio Joe及FUMI Izakaya調製期間限定主題雞尾酒，為萬聖節夜晚增添微醺氣氛。

逾20間餐廳酒吧推優惠 指定飲品買一送一 由10月14日至31日，蘭桂坊超過20間參與餐廳及酒吧推出萬聖節限定優惠，包括精選招牌菜式85折及指定飲品買一送一。大家可以趁活動期間相約朋友到蘭桂坊聚會，享用餐飲優惠，再接續參加晚上的變裝派對及怪物巡遊。 消費收集六大主角盲盒卡 有機會贏布吉島住宿 活動期間，大家於指定參與商戶消費，即可獲贈「LKF怪物巡禮夜」盲盒卡，每張卡均附有商戶專屬禮遇，款式隨機。卡牌以六位主角為主題，包括傲慢女巫、DJ傑克、魅魔坎蒂、骷髏主廚、酒保法蘭基及魅音海妖，禮遇包括免費飲品、LKF Elite電子現金券及餐飲優惠等。

集齊六位主角的完整卡牌後，可於活動官方網站上載全套卡片照片參加抽獎，有機會贏取泰國布吉Andara Resort & Villas兩晚住宿。想收集全套卡牌，記得留意參與商戶的派卡安排。



上載香港萬聖節照片 贏旅發局旅遊禮品 香港萬聖月亦有社交平台有獎活動。大家只要在Instagram、小紅書或微博上載於香港拍攝、展現萬聖節歡樂氣氛的相片或短片，並加上指定標註及主題標籤，即有機會贏取香港旅遊發展局送出的旅遊禮品。 Instagram： 標註@discoverhongkong，並加上#OnlyInHongKong及#HKHalloweenMonth 小紅書及微博： 標註@香港旅游发展局，並加上#香港万圣月及#只在香港 此外，蘭桂坊街區亦換上萬聖節主題裝置，包括高空懸掛佈置及大型主題外牆，方便大家拍照留念。 入住中環兩間晉逸酒店享71折

想玩到夜深，不妨考慮留宿中環。10月17日至31日期間，預訂「晉逸精品酒店 中環」或「晉逸蘭桂坊精品酒店 中環」，透過酒店官方網站預訂並輸入優惠碼 HALLOWEEN，即可享住宿71折優惠。

蘭桂坊萬聖節活動詳情 香港萬聖月日期： 2026年10月17日至31日 怪物巡遊夜變裝派對： 10月17日、24日及31日，晚上7時至11時 怪物巡遊： 活動日晚上8時 專業萬聖節化妝服務： 10月17日、24日及30日 互動紅地毯體驗： 10月17日及24日 流動攝影： 10月31日 餐飲優惠： 10月14日至31日，逾20間參與餐廳及酒吧推出精選招牌菜式85折、精選飲品買一送一