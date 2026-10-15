JFFT全員現身！譚仔限定蟹黃風味醬拌米線登場 蒜椒雞腳筋回歸/即睇秋日必食新品(有片)

譚仔雲南米線(譚仔)延續三十周年驚喜，由即日起於全線分店推出話題性秋日限定「蟹黃風味醬拌米線配烤雞皮餃．香茜魚湯」，一連串惹味新品及回歸小食同步登場。人氣YouTube組合JFFT四位成員——床哥、良少、米爺及雞翼早前更齊聚譚仔率先開餐試食，即睇詳情。

今次主打的「蟹黃風味醬拌米線配烤雞皮餃．香茜魚湯」($55)，新品以濃郁蟹黃風味醬包裹每根米線，配搭外層烤得香脆、內裡充滿甘香雞油的烤雞皮餃，帶來雙重口感衝擊。為了讓食客品嚐濃郁醬汁滋味，譚仔更打破傳統，建議食客使用叉和匙羹進食，輕鬆將沾滿濃醬的米線送入口中。新品隨餐附送一碗清鮮的香茜魚湯，濃淡交替令層次瞬間昇華；食客亦可將烤雞皮餃蘸上特配的酸醋汁解膩。米線底可轉寬麵，香茜魚湯亦可選淨湯或配魚蛋/魚腐(不設辣度選擇)。

重磅回歸的人氣小食「蒜椒雞腳筋」($23)同樣不能錯過，口感爽脆彈牙，惹味蒜香與微辛椒香，令人停不了口。譚仔破格推出全港首創的「木薑子檸檬茶」（加配價18）。木薑子散發天然檸檬與香茅幽香，入口帶有微微辛麻感。譚仔將這款特色香料融入港式檸檬茶，入口清新解渴，餘韻留下微微麻勁，搭配濃郁的蟹黃拌米線或惹味雞腳筋均十分醒胃。

為配合漸涼天氣，「迷你砂鍋」系列亦由即日起強勢於全線分店晚市時段推出。喜愛濃郁口味必選「迷你咖喱砂鍋」($32)，盛滿蜆肉、雞卷及麵筋吸盡精華；追求鮮甜滋味可選「迷你三鮮砂鍋」($38)，以鮮蝦、蜆肉、魚肚及勝瓜(10月21日起轉為京白菜)帶出出海鮮清甜鮮味。

JFFT遠赴日本回港即食 大推蟹黃米線

JFFT四子床哥、良少、米爺及雞翼早前遠赴日本參與札幌半馬拉松及赴名古屋見證好友黃澤林奪冠，行程緊密但一回港即趕到譚仔開餐。床哥笑言每次出埠回港都必須先食一碗熟悉的米線，才有一種真正回到香港的歸屬感。

試食期間，良少大讚：「喺香港食蟹黃菜式一般都唔親民，今次譚仔將蟹黃風味帶到米線，濃郁蟹黃醬均勻裹住每條米線，啖啖都好滿足！」雞翼則對「烤雞皮餃」及「蒜椒雞腳筋12Multiple imagesaddexpandmore-dots Title HighlightAttach images」情有獨鍾，直言蟹黃米線超firm；米爺亦表示不用拆蟹就能享受啖啖蟹黃，更力薦木薑子檸檬茶酸甜微辣超醒神。四子更預告將於10月22日直播中即場同觀眾分享食評，粉絲切勿錯過！