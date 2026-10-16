國際濟公文化節10.23回歸維園 首辦抬神轎大賽 重演濟公坐轎出巡驅瘟

國際濟公文化節再次回歸！推廣濟公文化的東井圓佛會將於10月 23 日一連三日在維園舉辦國際濟公文化節。今年活動首次舉辦濟公除瘟抬轎觀摩大賽，邀請學生抬轎穿過各種障礙關卡，重現昔日濟公坐轎出巡驅瘟。加上攤位遊戲和濟公除瘟祭典巡禮，紀念濟公的驅瘟事蹟。

首辦抬轎大賽紀念往事

香港開埠初年曾爆發鼠疫，當時紅磡請求濟公廟各神明出巡， 包括濟公聖佛及綏靖伯等驅瘟之神 ，乘坐神轎過海鎮壓，其後疫情得以緩和。紅磡街坊更加打造一塊鑄上「威伏炎瘟」四字的牌匾，贈予濟公廟，感謝濟公。牌匾至今已有逾120年歷史，現時存放於法定古蹟的上環廣福祠，成為一項重要文物。

為了紀念這段事蹟，今年的國際濟公文化節將會首次舉辦「濟公除瘟抬轎觀摩大賽」，邀請8支學校及友好團體的隊伍參賽。當日參賽隊伍將會從迪龍里出發，坐上神轎至灣仔碼頭，再乘坐小船橫渡紅磡登岸。參賽隊伍途中將會遇上不同關卡任務，需要隊員合作跨過障礙，考驗他們的耐性和解難能力。