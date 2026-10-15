Lady M新分店進駐圓方 即睇4大開幕優惠！記者試食全球首發杜拜榛子朱古力千層蛋糕/ (有片)

甜品迷注意！ Lady M最近正式進駐ELEMENTS圓方，新店設計靈感汲取自法式風情與海濱雅致，打造出如蔚藍海岸般的輕盈美學。店內配置客製扇形遮陽傘與經典法式編織餐椅，配合貫穿全店的純白大理石元素，整體環境優雅靜謐，極具打卡感。新店更隆重推出新品，全球首發的「杜拜榛子朱古力千層蛋糕」，記者親身率先試食，即睇詳情！

早前杜拜朱古力風潮席捲全球，Lady M研發團隊歷時九個月，再推升級變奏版「杜拜榛子朱古力千層蛋糕」。記者親身到現場試食，蛋糕賣相非常誘人，頂層以法國Valrhona 35%牛奶朱古力融合香脆意大利榛子粒碎，以及杜拜朱古力標誌性的美國Kataifi，外圍再綴以幼滑黑朱古力鮮忌廉！口感層次亦相當驚艷。內裡雙色忌廉層，上半部為榛子利口酒絲滑忌廉，下半部則搭配香濃的法國70%黑朱古力忌廉。入口充斥濃郁朱古力與榛子堅果香氣，搭配層層疊疊的手工班戟皮，將Kataifi酥脆與忌廉絲滑完美結合，層次極之豐富，絕對值得一試。這款新蛋糕切件售價為$98，原個6吋為$660、9吋為$980，即日起於全線分店供應切件，亦可於網上預訂原個蛋糕。

除了千層蛋糕，以往只在香港國際機場店獨家發售的Lady M × Échiré手信系列，今次亦首度走入市區專門店。當中圓方店及機場店限定發售的「皇室朱古力法式牛油酥餅」($258)，嚴選100%法國頂級Échiré牛油與奢華黑朱古力製作。酥餅入口非常鬆脆，Échiré獨有的醇厚乳香與可可韻味完美平衡，香氣十足。此外，經典的皇家法式牛油曲奇、皇室牛油酥餅及法式金磚禮盒亦同步於全線專門店發售。

新店專享開幕四重優惠 打卡送手工雪糕

為慶祝圓方新店開幕，官方特別推出四重限時禮遇。首先是圓方限定的「The Fivefold Elements」五行概念套餐，以金、木、水、火、土融匯五款經典甜品，優惠價只需$488(原價$564)；ICC及ELEMENTS員工亦有專享優惠，逢星期一至五下午3時至5時購買4件件裝蛋糕，即可免費獲贈2杯精選咖啡或茶飲。

另外，由即日至10月31日期間，凡於圓方店購買一件「杜拜榛子朱古力千層蛋糕」並於社交平台打卡及標記官方帳號，每日首100位顧客可免費獲贈意式手工雪糕一球。