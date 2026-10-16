魚事者六周年免費派100個漢堡 港島門市全單75折 新推3款港式創意魚料理

魚事者（Fisholic）踏入六周年推出「魚你同樂・魚人折」慶祝活動，並首度聯乘本地精釀酒吧餐廳Second Draft，於銅鑼灣開設期間限定店，帶來「蜆蚧鯪魚漢堡」、「大坑魚薯條」及「大阪燒餅蛋仔」三款聯乘食品。適逢六周年，魚事者亦分階段推出優惠，包括10月16日限定店開幕首日免費派100個漢堡、10月20日起港島門市全單75折，以及官方網店和city’super燉魚湯六折優惠，另有六周年紀念襪免費送。



魚事者聯乘Second Draft 推出3款港式創意魚料理 魚事者X Second Draft & Friends期間限定店由10月16日至11月15日於銅鑼灣Fashion Walk登場，將港式懷舊食材融入酒吧料理，推出三款聯乘食品。 「蜆蚧鯪魚漢堡」選用每日新鮮打製的鯪魚餅，配搭特製蜆蚧沙律醬汁、焦糖洋蔥絲及Brioche漢堡包，將傳統蜆蚧鯪魚球的風味融入西式漢堡。 另一款「大阪燒餅蛋仔」以潮州傳統餅蛋為靈感。餅蛋製作需將魚漿經特定溫度靜置，再蒸成扁餅，工序繁複，現時已較少見。魚事者今次將餅蛋加入日式大阪燒風格重新演繹，煎至外層金黃香脆，內裏保持彈牙口感。

至於「大坑魚薯條」，則將Second Draft源自大坑舊區小食的風味融入魚事者招牌炸魚料理，配搭高菜漬辣醬、乾辣椒及海鹽，帶出鹹香微辣的滋味，亦適合配搭啤酒享用。 期間限定店亦會供應由Second Draft挑選的本地精釀啤酒，包括hEROES Beer Co的Kölsch精釀啤酒「Albert’s BINO #46」及Yardley Brothers的「Theresen Für Die Season」。店內另有套餐選擇，並同步發售魚事者原創精品，包括腦細同款Tee、魚面人吊飾公仔、漁夫帽及腦細光環之陳皮檸檬等。



10.16開幕首日免費派100個漢堡 身上有藍色元素即可參加 魚事者X Second Draft & Friends期間限定店開幕首日，即10月16日下午6時將免費派發100個「蜆蚧鯪魚漢堡」。參加者只需身上帶有藍色元素，衣服、飾物、髮色或紋身均可，親臨限定店便有機會獲贈漢堡一個。活動限量100個，只限外賣，先到先得，送完即止。 10.20起港島門市全單75折 新品同步開賣 魚事者六周年優惠分階段推出。10月20日至11月2日，大家只要身上帶有藍色元素，親臨魚事者港島門市，即可享全單75折。同日起，「大阪燒餅蛋仔」及「大坑魚薯條」亦會於全線門市開賣。

此外，魚事者將於10月20日起推出全新「魚香奶蓋茶」。飲品以多款深海魚熬煮鮮味魚湯，配搭忌廉芝士奶蓋及茶底，將魚湯的鹹鮮融入奶蓋茶之中，口味比起大家平時飲開的奶茶有很大分別，有興趣記得去試試。 網店及city’super魚湯六折 滿$150送六周年紀念襪 第三階段優惠由11月3日至15日推出。魚事者官方網店購物滿$500或以上，全店商品可享六折優惠，運費除外；於city’super全線分店選購兩款魚事者暖心燉魚湯，亦可享六折優惠。 此外，10月20日起，大家於魚事者全線門市或期間限定店單次消費滿$150，並追蹤魚事者官方Instagram帳號@fisholichk，即可免費獲贈六周年紀念襪一對，數量有限，送完即止。於期間限定店消費，須至少購買一款聯乘食品方符合換領資格。





魚事者六周年活動詳情 魚事者X Second Draft & Friends期間限定店 日期：2026年10月16日至11月15日（10月22日及24日除外） 地址：銅鑼灣京士頓街9號Fashion Walk地下H01號舖 營業時間：星期一至五下午3時至凌晨12時；星期六、日及公眾假期中午12時至凌晨12時 三階段優惠 10月16日： 下午6時免費派發100個「蜆蚧鯪魚漢堡」，參加者須帶有藍色元素，只限外賣，先到先得 10月20日至11月2日： 身上帶有藍色元素，親臨港島門市享全單75折 10月20日起： 全線門市推出「魚香奶蓋茶」、「大阪燒餅蛋仔」及「大坑魚薯條」