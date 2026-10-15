M+「神話與怪獸」展覽10.17開幕 《小飛俠阿童木》原稿、《攻殼機動隊》《最終幻想》概念圖/香港限定哥斯拉商品 (有片)

位於西九文化區的M+博物館將於2026年10月17日(本周六)推出全新特別展覽「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」。作為首個探討過去兩個世紀亞洲奇幻作品如何與社會政治現實互動的大型展覽，逾400件橫跨當代藝術、建築、時尚、電子遊戲及電影的珍貴展品，帶領觀眾穿梭十九至二十一世紀，沉浸於亞洲視覺文化天馬行空的奇思妙想之中，即睇詳情。

集結經典動漫與特攝作品 《百變小櫻》畫稿+手塚治虫原稿 今次展覽最受矚目的亮點，莫過於一系列跨世代的流行文化經典真跡。展覽特別展出被譽為「漫畫之神」的手塚治虫原稿，重溫《小飛俠阿童木》的傳奇誕生；同場還有藝術家成田亨為經典特攝劇集《超人》創作的人物設計、動畫神作《攻殼機動隊》的原創背景畫、插畫大師天野喜孝為《最終幻想》筆下精彩概念圖，以及人氣漫畫《百變小櫻》畫稿。從經典特攝巨獸《哥斯拉》到現代動漫，展覽呈現標誌性角色如何啟發大眾想像，同時展出金雅瑛、曹斐、何子彥、江康泉(江記)、村上隆及陸揚等當代藝術家，如何運用動漫美學反思現代社會議題。

劃分4大主題展區 設互動體驗 展覽按時序與主題細分為四大展區。首區「人神鬼妖：十九世紀的奇幻異境」梳理傳統民間傳說與靈性故事，展出浮世繪、中國皮影戲偶及藏傳佛教唐卡，當中現居赫爾辛基的香港藝術家陳翊朗更帶來全新委約場域特定壁畫《恐懼捕手》，以中國神話中「鬼王」鍾馗為靈感，引導觀眾直面並拋開恐懼。第二區「亦幻亦真：超現實主義與亞洲」將歐洲大師達利、馬格利特等名作，與亞洲藝術家如岡本太郎的作品並置對話。第三區「從《哥斯拉》到《攻殼機動隊》：當奇幻遇上流行文化」聚焦二戰後流行文化如何開闢全新想像空間。最後「新世代神話：走向全球的亞洲奇幻」則展現當代藝術家對科技焦慮與身分認同的重塑。展廳內更設有數碼互動體驗「奇幻星球」，入場人士可發揮創意親手創作專屬奇幻生物，讓幻想成真。

M+商店推出香港限定周邊 必買哥斯拉潮物 看完展覽更不能錯過M+商店獨家登場的周邊商品！今次展覽特別推出一系列以展覽奇幻角色為靈感的限定商品，包括融合《哥斯拉》與香港特色的復古設計系列，以及日本藝術家矢延憲司《SHIP'S CAT》系列周邊。本地代表方面，除了有江康泉(江記)獨特視覺語言的潮物、陳翊朗《恐懼捕手》主題商品外，更有何子彥《百鬼夜行》衍生精品，品項涵蓋T恤、單肩袋、匹克球拍、棒球帽、餐碗、行李牌及筆記本等。同場亦會發售與Thames & Hudson聯合出版的展覽專著《神話、怪獸與漫畫：亞洲的奇幻異境》，圖文並茂極具收藏價值。