香港藝術節2027︱韓經arte愛樂樂團 聯乘厲旭@SJ / Wendy@RV 交響樂演繹歷代K-Pop金曲

誰說流行與古典無法共融？風靡全球的K-Pop金曲，將打破音樂廳的嚴肅高牆，以震撼人心的管弦樂編制重新詮釋。由韓國娛樂巨頭SM娛樂旗下古典廠牌SM Classics，與韓經arte愛樂樂團聯手打造的夢幻音樂盛會，宣布將於2027年3月首度登陸「第55屆香港藝術節」。演出不但以純管弦樂重塑K-Pop經典，更邀來頂流偶像厲旭(金厲旭)、Wendy(孫承完)來港客席獻唱，勢必掀起全城樂迷與粉絲的搶票狂熱。

韓流天團的實力唱將親自

《韓經arte愛樂樂團 X SM Classics：K-pop音樂會》將由韓國新生代女指揮金裕媛親自執棒指揮，她是首位榮獲「阿斯賓音樂節羅伯特．斯帕諾指揮獎」的韓國女性指揮家。樂團會以豐厚飽滿的交響樂聲響，重新演繹一眾K-Pop天團的金曲，當中包括東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、EXO、Red Velvet、SHINee、NCT DREAM，以及aespa等偶像的代表作，把這些陪伴無數人成長的旋律，換上華麗古典音樂新裝。