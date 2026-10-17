萬聖節好去處2026｜LEGO英雄主題派對HERO-WEEN登陸西九 玩遊戲免費換禮物

小英雄們注意！LEGO首個英雄主題萬聖節戶外派對「WestK x LEGO HERO-WEEN」登場。LEGO將於指定日子在西九文化區舉辦萬聖節派對，廣邀各路英雄參與。活動設有多個樂高人仔打卡位，包括放大版LEGO NINJAGO系列人仔等，甚至隱藏萬聖節特別版樂仔和搗蛋小怪獸「Brick-Monsters」，彷彿進入LEGO世界。小英雄們集齊所有印章，即可免費獲贈節日禮物，延續快樂回憶。

派對以英雄為主題，在藝術公園內打造6大主題裝置，當中包括多個放大版NINJAGO系列和CITY 城市系列樂高人仔，甚至設有萬聖節限定樂仔，各位萬勿錯過。當夜幕低垂，搗蛋小怪獸「Brick-Monsters」投影更會亮相，帶給粉絲驚喜。

4大英雄任務 完成免費換節日禮物

活動同時推出4大英雄任務「英雄誕生：HERO HUNT 冒險之旅」。小英雄每完成一項任務，即可獲得指定印章。當玩家集齊所有印章後，即可免費獲贈萬聖節禮品一份，當中包括限定LEGO英雄勳章換領券，小英雄可前往指定樂高認證專門店換領勳章，紀念這段特別記憶。任務包括：

1. Hero ID 小英雄徽章：利用LEGO顆粒製作專屬超級小英雄徽章。

2. Hero Action Shot 小英雄型格大挑戰：拍照打卡尋找藏身秘密花園的 LEGO 人仔，並向工作人員展示合照，即可完成任務。