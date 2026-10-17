萬聖節好去處2026｜LEGO英雄主題派對HERO-WEEN登陸西九 玩遊戲免費換禮物（有片）

小英雄們注意！LEGO首個英雄主題萬聖節戶外派對「WestK x LEGO HERO-WEEN」登場。LEGO將於指定日子在西九文化區舉辦萬聖節派對，廣邀各路英雄參與。活動設有多個樂高人仔打卡位，包括放大版LEGO NINJAGO系列人仔等，甚至隱藏萬聖節特別版樂仔和搗蛋小怪獸「Brick-Monsters」，彷彿進入LEGO世界。小英雄們集齊所有印章，即可免費獲贈節日禮物，延續快樂回憶。
必影放大版NINJAGO+CITY系列樂高人仔
派對以英雄為主題，在藝術公園內打造6大主題裝置，當中包括多個放大版NINJAGO系列和CITY 城市系列樂高人仔，甚至設有萬聖節限定樂仔，各位萬勿錯過。當夜幕低垂，搗蛋小怪獸「Brick-Monsters」投影更會亮相，帶給粉絲驚喜。
4大英雄任務 完成免費換節日禮物
活動同時推出4大英雄任務「英雄誕生：HERO HUNT 冒險之旅」。小英雄每完成一項任務，即可獲得指定印章。當玩家集齊所有印章後，即可免費獲贈萬聖節禮品一份，當中包括限定LEGO英雄勳章換領券，小英雄可前往指定樂高認證專門店換領勳章，紀念這段特別記憶。任務包括：
1. Hero ID 小英雄徽章：利用LEGO顆粒製作專屬超級小英雄徽章。
2. Hero Action Shot 小英雄型格大挑戰：拍照打卡尋找藏身秘密花園的 LEGO 人仔，並向工作人員展示合照，即可完成任務。
3. Brick or Trick 顆粒挑戰：大聲喊出「BRICK or TRICK！」，並在指定時間內，拼砌指定LEGO套裝，完成作品及經Hero-ween 使者確認後，即可獲得限量版LEGO禮品！
4. Hero Test 終極小英雄考驗：小英雄需要穿梭秘密花園，搜尋並點算藏身各處的 LEGO人仔。完成後向Hero-ween使者提交答案，並完成終極小英雄問答測試。成功通過考驗，即可於指定樂高認證專門店換領禮品。
以英雄造型穿梭園區
在萬聖節當晚將會迎來重頭戲「萬聖節狂歡大派對」，邀請各位小英雄以 LEGO NINJAGO 旋風忍者、LEGO Marvel 英雄、LEGO CITY 平凡英雄或 LEGO Star Wars等為題的不同英雄戰衣現身，參與「小英雄主題巡遊」。巡遊將於秘密花園出發，浩浩蕩蕩穿梭園區，向人展示最帥氣型格的英雄造型。壓軸節目「巨型萬聖節糖果寶箱擊破挑戰」則廣邀小英雄齊心打破巨型糖果寶箱，完成最終挑戰，為派對畫上甜蜜的句號。
門店完成挑戰 免費送獨家LEGO禮物包
另外，10 月 20 日至 31 日期間，樂高認證專門店加推「Brick or Trick」萬聖節限定挑戰。小朋友只需換上獨一無二的英雄戰衣，並說出專屬暗號「Brick orTrick」，即可挑戰「限時英雄拼砌任務」，成功過關即可免費贏取獨家 LEGO禮物包。即日至 11 月 1 日，在「英雄勳章大對換」活動中，小朋友更可帶上自己拼砌的英雄勳章，與店員交換獨家勳章。
WestK x LEGO® HERO-WEEN
日期：2026 年 10 月 15 至 31 日
地點：西九文化區藝術公園秘密花園
部份活動於指定日子舉行：
10 月 24、25、30 及 31 日｜下午 5 時至晚上 9 時
・英雄誕生：HERO HUNT 冒險之旅
・LEGO 英雄顆粒基地
10 月 24 日｜晚上 6 時及晚上 7 時
10 月 31 日｜晚上 7 時 30 分及 8 時 30 分
・小英雄快閃表演
10 月 25 日｜晚上 6 時及晚上 7 時
・超能力魔術表演
10 月 31 日｜晚上 6 時至 7 時 30 分
・小英雄主題巡遊及巨型萬聖節糖果寶箱擊破挑戰