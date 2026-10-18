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出版：2026-Oct-18 12:00
更新：2026-Oct-18 12:00

全球首個wiggle wiggle魔法學院登陸將軍澳新都城中心 必影7.5米高巨型魔法帽！ 獨家全新品牌角色新品開售

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Nose 11

韓國人氣潮牌wiggle wiggle首次以魔法學院主題亮相！11月7日至2027年1月3日期間，將軍澳 MCP 新都城中心攜手品牌打造「MCP x wiggle wiggle Magic Academy」。魔法學院除了設有7.5米高巨型「笑臉花」充氣魔法帽及全長11米的魔毯滑梯打卡位，同步登場的限定魔法商店更加帶來超過100款周邊精品，當中包括全港獨家首發的wiggle wiggle6大新角色新品，不妨將快樂的多巴胺快樂能量帶回家中。

「MCP x wiggle wiggle Magic Academy」 (1)

韓國人氣潮牌wiggle wiggle首次以魔法學院主題亮相！

必影7.5米高巨型「笑臉花」魔法帽+11米長魔毯滑梯

魔法學院設有多個打卡位。當中最讓粉絲期待的，必定是7.5米高巨型「笑臉花」充氣魔法帽和3米高、11米長的巨型旋轉滑梯。粉絲可步入巨型魔法帽內，挑戰從旋轉滑梯頂端滑下，感受極速快感。來到魔法學院，少不了進行「入學測試」。粉絲可跟隨導師的指示，披上專屬魔法斗篷、唸出魔法咒語，並且揮動wiggle wiggle魔杖，發掘自己隱藏的魔法潛能。

完成測試後，初階的魔法師可在「神奇魔藥蘑菇園」挑戰進階魔法任務。玩家需在限時內，採集指定款式的奇幻蘑菇，協助導師提煉出神奇魔法藥水。魔法師不妨把握機會，與隱藏於蘑菇園內的「Wiggle Bear聖誕樹」近距離拍照打卡，紀念特別時刻。

4 大互動魔法學堂 「魔氈旋轉滑梯」 (3) 「魔氈旋轉滑梯」 (2) 「魔氈旋轉滑梯」 (1) 「神奇魔藥蘑菇園」 (2) 「咒語法術學堂」 「神奇魔藥蘑菇園」 (1)

入手全港獨家首發wiggle wiggle新品

想帶走魔法學院滿滿的多巴胺能量？同步亮相的限定店推出超過100款wiggle wiggle人氣商品及全港獨家首發wiggle wiggle6大新角色新品，當中包括家居用品、服飾配件和毛公仔吊飾等，讓粉絲一站式搜羅wiggle wiggle心水好物。商場H COINS會員消費滿指定金額，即可換領一系列「MCP x wiggle wiggle」主題精品，包括「wiggle wiggle摺疊環保袋」和「wiggle wiggle保溫杯」。

「wiggle wiggle期間限定魔法商店」 長柄透明雨傘 多用途購物袋 迷你編織袋鎖匙扣 地氈 室内拖鞋 龍蝦抱枕毛毯

MCP x wiggle wiggle Magic Academy

主題裝置日期：2026年11月7日至2027年1月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場

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