屈臣氏活力POWER UP嘉年華登陸D·PARK 免費玩互動攤位+AI中醫分析

屈臣氏「活力POWER UP嘉年華」10 月 24 日至 25 日一連兩日登陸 D·PARK 愉景新城！活動雲集超過20個人氣品牌，包括高露潔、舒特膚和凡士林等，加上AI中醫的健康分析和專家分享，絕對適合一家大細到場，全面 POWER UP身心健康。

嘉年華集合多個人氣個人護理和健康品牌，包括屈臣氏自家品牌、樂加欣、 body basics 、anitch 、高露潔、舒特膚、凡士林、雀巢健康科學、Physiogel 潔美淨、可口可樂及花王香港等。訪客可挑戰各項遊戲，玩家可體驗扭蛋、夾公仔、彈珠連線及多項健康主題挑戰等，甚至贏走小禮物及購物優惠等總值超過1,000元獎賞。

嘉年華集合多個人氣個人護理和健康品牌，包括屈臣氏自家品牌、樂加欣、 body basics 、anitch和高露潔等。

AI中醫解構健康 專家現身分享健康知識

活動同時設有AI中醫健康分析儀，以新方式認識自身健康狀況。AI中醫只需數分鐘，訪客即可完成面診、舌診、脈診及體質評估，並即時生成個人化健康報告，屈臣氏註冊中醫師亦會駐場，講解健康報告，讓訪客多角度了解個人健康。活動同時設有腦認知遊戲、腦功能測試及肌肉量評估等互動健康體驗，提升訪客的健康管理意識。

除此之外，多位健康專家亦會現身，分享一系列健康知識及實用保健知識。專家包括屈臣氏總藥劑師盧子揚、香港大學李嘉誠醫學院微生物學系副教授高一村教授、香港牙周病學及植齒學會會長王承恩醫生，以及多位註冊營養師及物理治療師。本地人氣歌手羅凱鈴、施詩然、Tomy 及 Iao 將會接力登場，炒熱全場氣氛。