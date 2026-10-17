港澳兩地名廚聯手 喜來登天寶閣推6道菜晚宴 燕窩卷／黑蒜龍蝦球／薑茶奶凍

香港喜來登酒店天寶閣中菜廳將於10月31日推出限定「雙城四手品味晚宴」，由中菜行政總廚黃皓勤師傅聯同澳門新濠影滙W酒店特色餐廳「嬅」中餐行政總廚鄭國雄師傅聯手炮製六道菜晚宴，以港澳兩地食材及粵菜烹調技藝入饌。菜單包括燕窩卷、黑蒜爆炒龍蝦球、香煎東星斑及鮮蟹肉糯米丸子等，每位$1,388，10月31日首演場更可免費享用五款葡萄酒配對。

6道菜融合港澳風味

晚宴以黃皓勤師傅主理的三品前菜揭開序幕，包括「沙薑羊肚菌雞卷」、「鬼馬魚籽化皮乳豬」及「果仁黑醋脆豚肉」，分別以菌香、酥脆口感及黑醋酸甜味道作賣點。其中乳豬配搭油炸鬼及魚籽，帶來不同層次的香脆口感；西班牙黑毛豬則炸至金黃，再配黑醋醬、開心果及腰果碎。

接着由鄭國雄師傅帶來「天子蘭花廉影燕窩卷」，以晶瑩水晶皮包裹官燕及巴拿馬火腿，配搭清澈上湯烹調，並以蘭花及金箔點綴。另一道菜「椒麻法國鵪鶉腿伴黑蒜爆炒龍蝦球」則由黃師傅主理，鵪鶉腿以花椒醃製後炸至香脆，配搭以黑蒜爆炒的本地青龍龍蝦球，結合椒麻香氣與龍蝦鮮甜。