港澳兩地名廚聯手 喜來登天寶閣推6道菜晚宴 燕窩卷／黑蒜龍蝦球／薑茶奶凍

香港喜來登酒店天寶閣中菜廳將於10月31日推出限定「雙城四手品味晚宴」，由中菜行政總廚黃皓勤師傅聯同澳門新濠影滙W酒店特色餐廳「嬅」中餐行政總廚鄭國雄師傅聯手炮製六道菜晚宴，以港澳兩地食材及粵菜烹調技藝入饌。菜單包括燕窩卷、黑蒜爆炒龍蝦球、香煎東星斑及鮮蟹肉糯米丸子等，每位$1,388，10月31日首演場更可免費享用五款葡萄酒配對。
6道菜融合港澳風味
晚宴以黃皓勤師傅主理的三品前菜揭開序幕，包括「沙薑羊肚菌雞卷」、「鬼馬魚籽化皮乳豬」及「果仁黑醋脆豚肉」，分別以菌香、酥脆口感及黑醋酸甜味道作賣點。其中乳豬配搭油炸鬼及魚籽，帶來不同層次的香脆口感；西班牙黑毛豬則炸至金黃，再配黑醋醬、開心果及腰果碎。
接着由鄭國雄師傅帶來「天子蘭花廉影燕窩卷」，以晶瑩水晶皮包裹官燕及巴拿馬火腿，配搭清澈上湯烹調，並以蘭花及金箔點綴。另一道菜「椒麻法國鵪鶉腿伴黑蒜爆炒龍蝦球」則由黃師傅主理，鵪鶉腿以花椒醃製後炸至香脆，配搭以黑蒜爆炒的本地青龍龍蝦球，結合椒麻香氣與龍蝦鮮甜。
鄭師傅其後以「黃芥醬香煎花枝星斑盒」呈現海鮮風味，將東星斑疊砌成盒狀，內藏香煎蝦膠，魚皮煎至金黃，配合黃芥醬的微辛酸香。另一道「鮮蟹肉鳳凰有米明珠」則將鮮蝦、蟹肉與糯米結合，製成晶瑩飽滿的丸子，帶出海鮮的鮮甜。
甜品由黃師傅以「金箔黑白芝麻卷、薑茶奶凍」作結。當中的薑茶奶凍是今次晚宴首度推出的限定甜品，以新鮮生薑熬煮薑茶，再製成啫喱配搭奶凍，薑香微辛，口感綿滑；黑白芝麻卷則以層層相疊的芝麻製成，並綴以金箔。
10月31日首演免費配5款葡萄酒
「雙城四手品味晚宴」首演場於10月31日晚上7時舉行，每位$1,388，包含五款葡萄酒配對；萬豪旅享家及萬譽會會員優惠價為每位$1,188，同樣可免費享用葡萄酒配對。
晚宴菜單其後於11月1日至30日在天寶閣限時供應，每位$1,388，會員優惠價每位$1,188。另可加配葡萄酒，三杯每位$380，四杯每位$480。以上價錢均須另加一服務費，並按原價計算。
雙城四手品味晚宴詳情
首演日期： 2026年10月31日（晚上7時）
供應日期： 2026年11月1日至30日
地點： 香港喜來登酒店天寶閣中菜廳
價錢： 每位$1,388；萬豪旅享家及萬譽會會員每位$1,188
葡萄酒配對： 首演場免費配對五款葡萄酒；其後供應期間可加$380享三杯，或加$480享四杯