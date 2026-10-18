奇華茶室推懷舊下午茶套餐　$98歎叉燒酥、蛋撻、蓮蓉西米焗布甸

想歎港式下午茶，除了奶茶配菠蘿包，還有不少融合南洋風味的特色茶餐。位於灣仔皇后大道東的奇華茶室推出全新「香港情懷特色下午茶餐」，以二人套餐形式供應，集合迷你香茅豬扒馬來喇沙、現烤叉燒酥、酥皮蛋撻及迷你蓮蓉西米焗布甸，配搭兩杯茶室飲品，原價$128，「奇華FANS」會員優惠價$98。

一次過歎鹹甜茶點 現烤叉燒酥配酥皮蛋撻

奇華茶室的全新下午茶套餐先以兩份迷你香茅豬扒馬來喇沙作鹹食，喇沙湯底加入多種南洋香料熬煮，帶微辣香氣，配搭香煎香茅豬扒。茶點就包括每日新鮮出爐的叉燒酥及酥皮蛋撻。叉燒酥外層酥皮香脆鬆化，內餡帶濃郁叉燒香；酥皮蛋撻以層層酥皮包裹嫩滑蛋漿，呈現港式烘焙的經典滋味。

此外，套餐包括兩份迷你奇華蓮蓉西米焗布甸，將茶室招牌甜品化身迷你版，以蓮蓉的清甜綿密配搭西米的軟糯口感。飲品可選奶茶或咖啡，冷熱皆可；亦可選懷舊紅豆冰，另加$10更可加配雪糕球。