奇華茶室推懷舊下午茶套餐　$98歎叉燒酥、蛋撻、蓮蓉西米焗布甸

想歎港式下午茶，除了奶茶配菠蘿包，還有不少融合南洋風味的特色茶餐。位於灣仔皇后大道東的奇華茶室推出全新「香港情懷特色下午茶餐」，以二人套餐形式供應，集合迷你香茅豬扒馬來喇沙、現烤叉燒酥、酥皮蛋撻及迷你蓮蓉西米焗布甸，配搭兩杯茶室飲品，原價$128，「奇華FANS」會員優惠價$98。
一次過歎鹹甜茶點 現烤叉燒酥配酥皮蛋撻
奇華茶室的全新下午茶套餐先以兩份迷你香茅豬扒馬來喇沙作鹹食，喇沙湯底加入多種南洋香料熬煮，帶微辣香氣，配搭香煎香茅豬扒。茶點就包括每日新鮮出爐的叉燒酥及酥皮蛋撻。叉燒酥外層酥皮香脆鬆化，內餡帶濃郁叉燒香；酥皮蛋撻以層層酥皮包裹嫩滑蛋漿，呈現港式烘焙的經典滋味。
此外，套餐包括兩份迷你奇華蓮蓉西米焗布甸，將茶室招牌甜品化身迷你版，以蓮蓉的清甜綿密配搭西米的軟糯口感。飲品可選奶茶或咖啡，冷熱皆可；亦可選懷舊紅豆冰，另加$10更可加配雪糕球。
二人套餐會員價$98 供應至2027年2月底
奇華茶室「香港情懷特色下午茶餐」由即日起至2027年2月28日供應，原價每份二人套餐$128，「奇華FANS」會員優惠價$98，兩款價錢均須另加一服務費。優惠只適用於奇華茶室灣仔店，數量有限，售完即止。
奇華茶室「香港情懷特色下午茶餐」詳情
供應日期： 即日起至2027年2月28日
供應時間： 每日下午2時30分至6時
套餐內容： 迷你香茅豬扒馬來喇沙兩份、現烤叉燒酥、酥皮蛋撻、迷你奇華蓮蓉西米焗布甸兩份、飲品兩杯
價錢： 二人套餐$128；「奇華FANS」會員優惠價$98
飲品選擇： 奶茶、咖啡或紅豆冰；紅豆冰加配雪糕球另加$10
地址： 香港灣仔皇后大道東188號1樓（灣仔港鐵站D出口附近）
查詢及訂座： 2148 3388
以上價錢另收加一服務費，優惠受條款及細則約束。