K11 Art Mall推3場主題跑　免費亡靈節夜跑/訊號山公園斜坡接力/跑完玩Rave Party

跑步不一定只是沿海旁跑幾圈，還可以玩藝術尋寶、挑戰斜坡接力，甚至跑完直接參加派對。K11 Art Mall推出「RUN OFF-LANE 玩跑無界」運動企劃，聯乘ASICS、Salomon、Saucony及LUSH等品牌，並與777 Run Club、FDC Run Club及NRAC等跑會合作，於10月至11月舉行主題Social Run，包括10月28日免費亡靈節主題夜跑、11月14日訊號山公園斜坡接力賽，以及11月27日結合泡泡浴芭製作、手部按摩和Rave Party的夜跑活動。

10.28免費亡靈節夜跑

10月28日，24/7 Fitness聯同NRAC及FDC Run Club舉行亡靈節主題夜跑，參加者可在Sephora主題妝容體驗及面部彩繪攤位畫上節日骷髏妝容，再由K11 Art Mall露天廣場出發，沿尖沙咀海濱夜跑約3公里，返回商場後參加30分鐘體能訓練。完成活動更有機會獲得24/7 Fitness及Sephora禮品。

活動於晚上7時30分至10時舉行，免費參加，須預先報名，化妝攤位名額先到先得。

11.14訊號山公園斜坡接力 3至4人一隊挑戰

喜歡跑步競賽的可留意11月14日舉行的ASICS Run，由ASICS聯同777 Run Club舉辦，場地選在距離K11 Art Mall約5分鐘路程的訊號山公園。參加者以3至4人組隊，在45分鐘內輪流挑戰山丘繞圈接力，活動以11支隊伍及斜坡挑戰為主題，並設終極衝刺環節。