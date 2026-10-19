K11 Art Mall推3場主題跑　免費亡靈節夜跑/訊號山公園斜坡接力/跑完玩Rave Party

跑步不一定只是沿海旁跑幾圈，還可以玩藝術尋寶、挑戰斜坡接力，甚至跑完直接參加派對。K11 Art Mall推出「RUN OFF-LANE 玩跑無界」運動企劃，聯乘ASICS、Salomon、Saucony及LUSH等品牌，並與777 Run Club、FDC Run Club及NRAC等跑會合作，於10月至11月舉行主題Social Run，包括10月28日免費亡靈節主題夜跑、11月14日訊號山公園斜坡接力賽，以及11月27日結合泡泡浴芭製作、手部按摩和Rave Party的夜跑活動。
10.28免費亡靈節夜跑
10月28日，24/7 Fitness聯同NRAC及FDC Run Club舉行亡靈節主題夜跑，參加者可在Sephora主題妝容體驗及面部彩繪攤位畫上節日骷髏妝容，再由K11 Art Mall露天廣場出發，沿尖沙咀海濱夜跑約3公里，返回商場後參加30分鐘體能訓練。完成活動更有機會獲得24/7 Fitness及Sephora禮品。
活動於晚上7時30分至10時舉行，免費參加，須預先報名，化妝攤位名額先到先得。
11.14訊號山公園斜坡接力 3至4人一隊挑戰
喜歡跑步競賽的可留意11月14日舉行的ASICS Run，由ASICS聯同777 Run Club舉辦，場地選在距離K11 Art Mall約5分鐘路程的訊號山公園。參加者以3至4人組隊，在45分鐘內輪流挑戰山丘繞圈接力，活動以11支隊伍及斜坡挑戰為主題，並設終極衝刺環節。
參加者可獲ASICS跑步服飾及試穿跑鞋，另有機會贏取品牌獎品，以及即日指定貨品7折優惠。活動於上午9時30分至中午12時舉行，每位收費$177，費用包括ASICS跑步服飾。完成挑戰後，參加者會返回K11 Art Mall參與頒獎及交流環節。
11.27跑完玩Rave Party 可製泡泡浴芭兼享手部按摩
壓軸的LUSH x Saucony夜跑將於11月27日舉行，結合海濱夜跑、香氛護理及音樂派對。參加者由K11 Art Mall出發，穿梭尖沙咀街頭，完成跑程後可親手製作LUSH天鵝絨泡泡浴芭，並享用品牌提供的手部按摩。
活動尾聲更安排商場閉店後專屬Rave Party，由曾獲世界捽碟DJ大賽南中國及香港區冠軍的SODA MIX DJ及其團隊現場打碟，讓參加者由跑步延續至音樂派對。參加者可獲Saucony、777 Run Club及K11 Art Mall聯乘限量活動T恤、Saucony冰感毛巾及Rave Party入場券，每位收費$237，活動時間為晚上7時至11時。
IG有獎遊戲送戶外背包、太陽眼鏡
除了實體活動，K11 Art Mall亦會於10月下旬至11月期間在官方Instagram帳號@k11artmall推出「Hide and Seek!」有獎遊戲。參加者留意神秘剪影貼文，猜中禮品並分享運動穿搭或使用心得，即有機會贏取GROCERY戶外背包（價值$950，共兩份）、A.SOCIETY太陽眼鏡（價值$1,290，共兩份），以及各場Social Run的入場門票。
RUN OFF-LANE 玩跑無界活動一覽
10月28日 24/7 Fitness亡靈節夜跑： 晚上7時30分至10時，免費參加，須預先報名。
11月14日 ASICS斜坡隊際接力賽： 上午9時30分至中午12時，每位$177，包含ASICS跑步服飾。
11月27日 LUSH x Saucony夜跑及Rave Party： 晚上7時至11時，每位$237，包含聯乘限量T恤、冰感毛巾及派對入場券。
各場活動的報名方法及名額詳情，可留意K11 Art Mall官方社交平台公布。