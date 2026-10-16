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出版：2026-Oct-16 17:00
更新：2026-Oct-16 17:00

Merry Balloon Hong Kong宣佈12月移師啟德 官方預告新增大型IP氣球市集

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Nose 252·21

Merry Balloon Hong Kong宣佈12月移師啟德 官方預告新增大型IP氣球市集

去年吸引大批市民到場的「Merry Balloon Hong Kong」宣佈回歸，今年的活動將移師啟德體育園舉行，除了12月27日重頭戲「Merry Balloon Parade大型IP氣球巡遊」，今年更首度加入「Merry Balloon Park大型IP氣球市集」，由12月18日起一連10日登場。主辦方率先公布兩大人氣角色Snoopy及Cookie Monster，屆時將化身巨型氣球亮相，更多國際及本地人氣IP亦將陸續揭曉。


Snoopy、Cookie Monster率先登場　12.27巨型氣球巡遊回歸

「Merry Balloon Parade大型IP氣球巡遊」將於2026年12月27日登陸啟德體育園，多個國際及本地知名IP角色將以巨型飛行氣球造型現身，配合現場表演，為節日增添熱鬧氣氛。

今年率先公布的參演角色包括Snoopy及Cookie Monster，兩大人氣角色將加入巡遊陣容。其餘參與的IP角色名單將於稍後公布，粉絲不妨密切留意官方消息，期待更多熟悉面孔登場。

新增大型IP氣球市集　連續10日玩充氣彈床、歎美食

今年活動另一新看點，是全新登場的「Merry Balloon Park大型IP氣球市集」，將於12月18日至27日在啟德體育園限定舉行。市集除了有大型充氣彈床及互動攤位遊戲，亦集合咖啡美食及會場限定聯乘商品，讓大家在欣賞巨型氣球以外，還可參與遊戲、品嚐美食及選購特色商品。

「Merry Balloon Hong Kong 2026」將於12月中下旬登場，市集將會率先於12月18日開幕，氣球巡遊則於12月27日舉行。至於活動門票、開放時間及詳細入場安排，則有待主辦方公布。


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Merry Balloon Hong Kong 2026

Merry Balloon Park大型IP氣球市集： 2026年12月18日至27日

Merry Balloon Parade大型IP氣球巡遊： 2026年12月27日

地點： 啟德體育園

活動內容： 巨型IP氣球巡遊、現場表演、充氣彈床、互動攤位遊戲、咖啡美食及限定聯乘商品

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