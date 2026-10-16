10月酒店自助餐懶人包｜大閘蟹、皇帝蟹腳任食　買一送一／75折優惠

10月酒店自助餐推介，踏入秋季，多間酒店餐廳推出時令蟹宴，由清蒸大閘蟹、皇帝蟹腳到蟹粉意粉、避風塘軟殼蟹，各款蟹饌輪番登場。除了蟹迷必試的秋季盛宴，亦有主打和牛、松露及燕窩的自助晚餐、意式週末早午餐，以及萬聖節限定美食。部分餐廳更推出買一送一、七五折等優惠，即睇以下10月自助餐推介。



柏寧酒店 PLAYT「金秋蟹宴」大閘蟹自助晚餐 柏寧酒店 PLAYT 由10月12日至11月30日推出「金秋蟹宴」，成人每位可享兩隻約重4両的清蒸大閘蟹，小童每位一隻。蟹粉料理包括蟹粉鮑魚兩面黃、蟹粉茶碗蒸、焗酥皮蟹粉忌廉湯、蟹粉忌廉汁意大利粉及蟹粉海鮮法式鹹批，餐後更可試紅糖薑茶意式雪糕。 自助餐另有即開生蠔、冰鎮海鮮、壽司、刺身、烤肉、中式點心及時令甜品。 供應日期： 10月12日至11月30日 時間： 晚上6時30分至9時30分 星期一至四： 成人$798起；小童$498起

星期五至日及公眾假期： 成人$828起；小童$538起 以上價錢另加一服務費。



港島香格里拉 cafe TOO「金秋豐盛海鮮蟹宴」 港島香格里拉 cafe TOO 推出秋季自助餐，晚市每位可享清蒸大閘蟹一隻，另有蜘蛛蟹、貴妃蟹、麵包蟹及雪蟹腳等冰鎮海鮮。熱葷包括胡椒肉蟹或花蟹煲、花雕蛋白蒸蟹、泰式咖喱炒蟹及蟹粉小籠包，晚市限定清蒸新鮮龍蝦。指定晚市時段更供應大拖羅、中拖羅刺身及三文魚籽丼。 供應日期： 即日起至11月15日 網上預訂



香港海景嘉福洲際酒店 Café on M 四晚限定蟹宴 Café on M 將於10月底及11月底指定晚上推出蟹宴自助晚餐，每位可享兩隻約重三両的清蒸大閘蟹，另有即點即製蒜香牛油烤阿拉斯加皇帝蟹腳。冰鎮海鮮包括加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹及日本北海道栗蟹，熱葷則有新加坡黑胡椒蟹、芝士蟹黃海鮮焗飯及海鮮焗釀蟹蓋。 其他美食包括冰鎮波士頓龍蝦、刺身、壽司、清酒煮鮑魚、烤羊架及燒鴨等。 供應日期： 10月30日、31日及11月27日、28日 時間： 晚上6時30分至10時

Mr. Steak Buffet à la minute、The Palate「秋意蟹味濃自助餐」 Mr. Steak Buffet à la minute（銅鑼灣世貿中心店）及沙田 The Palate 於10月至11月推出蟹宴，主打蟹黃蟹肉野菌忌廉意大利麵、蟹粉扒季節時蔬及鱈場蟹海鮮芝麻醬冷豆腐。晚市晚上7時30分起加推避風塘青花椒軟殼蟹、香煎鴨肝蟹黃醬小碗蓋飯、鳳尾蝦蟹肉瑤柱蒸蛋及紅燒花膠鮑魚鴨掌花菇一品鍋。兩間餐廳另有俄羅斯長腳蟹、冰鎮龍蝦、即開生蠔、刺身及多款和牛料理。 供應日期： 10月至11月 生日優惠： Mr. Steak於星期一至日午市及星期日至四晚市，當月壽星2至3人同行可享半價，4人或以上同行可免費用餐。The Palate則於星期一至日午市及晚市提供同類優惠，同行親友可享85折，另送焗火焰雪山。優惠須預先預約。





港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café「森林三重奏」 港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café 推出以和牛、松露及燕窩為主題的自助晚餐，限定菜式包括和牛威靈頓、烤牛肋骨、黑松露蟹肉班戟及蟹肉燕窩扒節瓜脯，另有波士頓龍蝦、蟹腳、刺身及多款海鮮。甜品區備有12款 MÖVENPICK 雪糕、朱古力噴泉及多款蛋糕，指定時段更有烈焰鹽封烤三文魚、火焰巴西串燒等即場烹調環節。 用餐時間： 晚上6時30分至10時 10月星期二至四： 成人原價$738；買一送一兩位成人$738 星期五至日及公眾假期： 成人原價$798；買一送一兩位成人$798

香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳 萬聖節主題自助晚餐 香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳於指定日子為「燒烤百味盛宴自助晚餐」加入萬聖節限定美食，包括蜘蛛網南瓜濃湯、怪獸肉丸意粉、木乃伊朱古力布朗尼及小精靈杯子蛋糕，為節日聚餐增添應節氣氛。 供應日期： 10月17日至19日、10月24日至25日及10月29日至31日 價錢： 成人$738起；長者（60歲或以上）$538起；小童（3至11歲）$438起 優惠： 提前於酒店官網預訂可享買一送二，須受條款及細則約束。



黃竹坑 I-O-N「尋味牛饌」自助餐 黃竹坑 I-O-N 推出「尋味牛饌」自助餐，以東南亞風味為靈感，主打不同部位及風味的牛肉料理，另有時令士多啤梨甜品。餐廳亦提供平日午市套餐，前菜可選是日餐湯、沙律或肉骨茶，主菜包括湯麵、咖喱、特色飯類及魚生丼等。 平日午市套餐： 星期一至五中午12時至下午2時供應，公眾假期除外，每位$98起，另加一服務費。 自助餐優惠： 經 Nina Boutique 網店預訂假日自助午餐或每日自助晚餐，可享買一送一及買二送二限時優惠。 網上訂購