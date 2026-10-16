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出版：2026-Oct-16 19:00
更新：2026-Oct-16 19:00

10月酒店自助餐懶人包｜大閘蟹、皇帝蟹腳任食　買一送一／75折優惠

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Joe3131343

10月酒店自助餐懶人包｜大閘蟹、皇帝蟹腳任食　買一送一／75折優惠

10月酒店自助餐推介，踏入秋季，多間酒店餐廳推出時令蟹宴，由清蒸大閘蟹、皇帝蟹腳到蟹粉意粉、避風塘軟殼蟹，各款蟹饌輪番登場。除了蟹迷必試的秋季盛宴，亦有主打和牛、松露及燕窩的自助晚餐、意式週末早午餐，以及萬聖節限定美食。部分餐廳更推出買一送一、七五折等優惠，即睇以下10月自助餐推介。


柏寧酒店 PLAYT「金秋蟹宴」大閘蟹自助晚餐

柏寧酒店 PLAYT 由10月12日至11月30日推出「金秋蟹宴」，成人每位可享兩隻約重4両的清蒸大閘蟹，小童每位一隻。蟹粉料理包括蟹粉鮑魚兩面黃、蟹粉茶碗蒸、焗酥皮蟹粉忌廉湯、蟹粉忌廉汁意大利粉及蟹粉海鮮法式鹹批，餐後更可試紅糖薑茶意式雪糕。

自助餐另有即開生蠔、冰鎮海鮮、壽司、刺身、烤肉、中式點心及時令甜品。

供應日期： 10月12日至11月30日

時間： 晚上6時30分至9時30分

星期一至四： 成人$798起；小童$498起

星期五至日及公眾假期： 成人$828起；小童$538起

以上價錢另加一服務費。


Steamed Hairy Crab 清蒸大閘蟹 Creamy Spaghetti with Hairy Crab Roe 蟹粉忌廉汁意大利粉 Creamy Hairy Crab Soup en Croûte 焗酥皮蟹粉忌廉湯

港島香格里拉 cafe TOO「金秋豐盛海鮮蟹宴」

港島香格里拉 cafe TOO 推出秋季自助餐，晚市每位可享清蒸大閘蟹一隻，另有蜘蛛蟹、貴妃蟹、麵包蟹及雪蟹腳等冰鎮海鮮。熱葷包括胡椒肉蟹或花蟹煲、花雕蛋白蒸蟹、泰式咖喱炒蟹及蟹粉小籠包，晚市限定清蒸新鮮龍蝦。指定晚市時段更供應大拖羅、中拖羅刺身及三文魚籽丼。

供應日期： 即日起至11月15日

網上預訂


Cafe TOO 秋豐盛海鮮蟹宴 1 Cafe TOO 秋豐盛海鮮蟹宴 2 Cafe TOO 秋豐盛海鮮蟹宴 6 Cafe TOO 秋豐盛海鮮蟹宴 3 Cafe TOO 秋豐盛海鮮蟹宴 4

香港海景嘉福洲際酒店 Café on M　四晚限定蟹宴

Café on M 將於10月底及11月底指定晚上推出蟹宴自助晚餐，每位可享兩隻約重三両的清蒸大閘蟹，另有即點即製蒜香牛油烤阿拉斯加皇帝蟹腳。冰鎮海鮮包括加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹及日本北海道栗蟹，熱葷則有新加坡黑胡椒蟹、芝士蟹黃海鮮焗飯及海鮮焗釀蟹蓋。

其他美食包括冰鎮波士頓龍蝦、刺身、壽司、清酒煮鮑魚、烤羊架及燒鴨等。

供應日期： 10月30日、31日及11月27日、28日

時間： 晚上6時30分至10時

價錢： 成人每位$868；小童每位$528

優惠： 酒店網上商店七折；Signature Club會員六五折。以上價錢另加一服務費。


Hoi King Heen Hairy Crab 海景軒大閘蟹 Cafe on M Hairy Crab 海景咖啡廊大閘蟹

Mr. Steak Buffet à la minute、The Palate「秋意蟹味濃自助餐」

Mr. Steak Buffet à la minute（銅鑼灣世貿中心店）及沙田 The Palate 於10月至11月推出蟹宴，主打蟹黃蟹肉野菌忌廉意大利麵、蟹粉扒季節時蔬及鱈場蟹海鮮芝麻醬冷豆腐。晚市晚上7時30分起加推避風塘青花椒軟殼蟹、香煎鴨肝蟹黃醬小碗蓋飯、鳳尾蝦蟹肉瑤柱蒸蛋及紅燒花膠鮑魚鴨掌花菇一品鍋。兩間餐廳另有俄羅斯長腳蟹、冰鎮龍蝦、即開生蠔、刺身及多款和牛料理。

供應日期： 10月至11月

生日優惠： Mr. Steak於星期一至日午市及星期日至四晚市，當月壽星2至3人同行可享半價，4人或以上同行可免費用餐。The Palate則於星期一至日午市及晚市提供同類優惠，同行親友可享85折，另送焗火焰雪山。優惠須預先預約。


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港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café「森林三重奏」

港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café 推出以和牛、松露及燕窩為主題的自助晚餐，限定菜式包括和牛威靈頓、烤牛肋骨、黑松露蟹肉班戟及蟹肉燕窩扒節瓜脯，另有波士頓龍蝦、蟹腳、刺身及多款海鮮。甜品區備有12款 MÖVENPICK 雪糕、朱古力噴泉及多款蛋糕，指定時段更有烈焰鹽封烤三文魚、火焰巴西串燒等即場烹調環節。

用餐時間： 晚上6時30分至10時

10月星期二至四： 成人原價$738；買一送一兩位成人$738

星期五至日及公眾假期： 成人原價$798；買一送一兩位成人$798

酒店網上商店另提供成人55折、長者及小童半價等優惠，實際折扣須以訂購頁面為準。以上價錢另加一服務費。

Forest Symphony Wagyu Beef, Truffle and Bird’s Nest Dinner Buffet 森林三重奏 和牛、松露、燕窩自助晚餐 02 Forest Symphony Wagyu Beef, Truffle and Bird’s Nest Dinner Buffet 森林三重奏 和牛、松露、燕窩自助晚餐 03 s Forest Symphony Wagyu Beef, Truffle and Bird’s Nest Dinner Buffet 森林三重奏 和牛、松露、燕窩自助晚餐 08 1v1 Forest Symphony Wagyu Beef, Truffle and Bird’s Nest Dinner Buffet 森林三重奏 和牛、松露、燕窩自助晚餐 09 Forest Symphony Wagyu Beef, Truffle and Bird’s Nest Dinner Buffet 森林三重奏 和牛、松露、燕窩自助晚餐 01 Forest Symphony Wagyu Beef, Truffle and Bird’s Nest Dinner Buffet 森林三重奏 和牛、松露、燕窩自助晚餐 14

香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳　萬聖節主題自助晚餐

香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳於指定日子為「燒烤百味盛宴自助晚餐」加入萬聖節限定美食，包括蜘蛛網南瓜濃湯、怪獸肉丸意粉、木乃伊朱古力布朗尼及小精靈杯子蛋糕，為節日聚餐增添應節氣氛。

供應日期： 10月17日至19日、10月24日至25日及10月29日至31日

價錢： 成人$738起；長者（60歲或以上）$538起；小童（3至11歲）$438起

優惠： 提前於酒店官網預訂可享買一送二，須受條款及細則約束。


木乃伊朱古力布朗尼及小鬼杯子蛋糕 Mummy Brownies and Little Ghost Cupcakes 蜘蛛網南瓜濃湯 Spider web Pumpkin Soup

黃竹坑 I-O-N「尋味牛饌」自助餐

黃竹坑 I-O-N 推出「尋味牛饌」自助餐，以東南亞風味為靈感，主打不同部位及風味的牛肉料理，另有時令士多啤梨甜品。餐廳亦提供平日午市套餐，前菜可選是日餐湯、沙律或肉骨茶，主菜包括湯麵、咖喱、特色飯類及魚生丼等。

平日午市套餐： 星期一至五中午12時至下午2時供應，公眾假期除外，每位$98起，另加一服務費。

自助餐優惠： 經 Nina Boutique 網店預訂假日自助午餐或每日自助晚餐，可享買一送一及買二送二限時優惠。

網上訂購


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