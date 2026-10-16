香港city’super澳門節2026正式舉行 百年老字號+5大非遺名物登場！必玩炭燒杏仁餅工作坊 一文睇優惠禮遇

不少香港人愛到澳門「掃街」，今年在香港就能一嘗正宗澳門滋味！city’super即日至10月31日期間，在旗下全線4大門市正式舉辦「2026 香港city’super澳門節 - 澳門尋味之旅」。今次盛事由澳門廠商聯合會主辦、美高梅協辦，並由city’super鼎力支持，將澳門最地道的飲食文化與傳統工藝直送香港，即睇詳情！

五大非遺名物登場 齊集多間老店 今年的澳門節特別以「傳承文化瑰寶」為主題，重磅聚焦五大澳門非物質文化遺產，將傳統手工藝的精髓完美融於場內推廣的美食之中，包括經典的杏仁餅製作、竹昇麵打麵技藝、涼果蜜餞、地道奶茶沖調及神香製作。現場網羅多個屹立澳門逾80多年歷史的經典品牌，陣容鼎盛。老饕最愛的傳統竹昇麵老字號「黃枝記」、堅持傳統手工炭燒風味的「最香餅家」、傳承百年涼果文化的「同益百花魁」，以及家喻戶曉的「英記餅家」均會悉數亮相。此外，還有葡國老人牌沙甸魚、澳門製造的張權破痛油，以及秘製燒味老字號龍天燒臘，讓大家在香港就能把最正宗的澳門手信與歲月溫度帶回家。

大師親自傳授秘技 三大特色工作坊 除了品嘗美食，今次澳門節更推出全新突破，三大沉浸式特色工作坊登場，邀請業界頂尖大師與非遺傳承人親身示範指導。當中包括本土原創高端品牌「MAJO 澳門精品手工朱古力工藝體驗班」，帶領學員融合中西可可文化並親手製作精緻朱古力；古法製餅代表「最香餅家」則帶來杏仁餅親子工作坊，由專業師傅示範木模敲印與力道控制，學員可帶走多達18塊親手製作的炭香杏仁餅；而「黃枝記」第三代傳承人黃與飛更聯同「澳門金茶王」忠哥，合辦澳門非遺奶茶製作班，親自示範沖茶、焗茶、撞茶與回溫四大工序，完成課程者更可獲頒簽名證書及帶走獨家禮物，絕對是不可錯過的深度文化體驗。

杏仁餅製作

多重澳門專屬著數優惠 現場更特別邀請插畫家操刀，於時代廣場、海港城、國際金融中心商場及新城市廣場全線4間門市展出澳門非遺與名物手繪畫作。顧客只需消費滿指定金額並於手繪道具前打卡上載IG，即可獲得美高梅駐場表演《澳門2049》75折門票優惠券及city’super港幣50元電子禮券。 另外，凡出示澳門居民身份證購買正價貨品即享9折優惠；消費滿額更可免費換領金幣參加公仔機抽獎，有機會贏得美高梅可愛造型小獅子公仔，或免費獲贈保利美高梅博物館入場門票。