澳門萬聖節一日遊！直擊電影級鬼屋「心寒影滙3」+怪誕主題美食(有片)

萬聖節將至，想感受濃厚的節日氣氛？澳門新濠影滙今年備受期待的萬聖節鬼屋「心寒影滙3」震撼回歸，加上特別推出的萬聖節主題美食，以及全新重磅登場的「影滙飛行影院」，絕對是今個秋天不可錯過的玩樂好去處！記者今次親身試玩，帶大家展開兼具尖叫及趣味的快閃一日遊行程。 圖、文：Rosina

親身試玩全新「心寒影滙 3 」 解謎逃生玩法尖叫連連 今次記者試玩全新升級的萬聖節重頭戲「心寒影滙3」，延續新濠影滙一貫鮮明的電影娛樂元素，今集將沉浸式懸疑體驗推至另一高度，玩家將不再是以往單一的旁觀角色，而是親身化身為調查員，深入昏迷連環殺手「K」極度扭曲的潛意識迷宮中，進行連串解迷及逃生體驗，查出真相。項目特別邀請曾參與《踏血尋梅》及《屍殺禁區》的香港著名電影特技化妝師陳嘉偉及其團隊親自操刀，逼真的特效化妝、電影級怪物造型，配合訂製的動態機械裝置，帶來電影級沉浸體驗。隨著一步步走進廁所、停屍間等空間，周遭氛圍步步驚心，遊戲中途更融入「綠燈前進、紅燈躲藏」的驚險玩法。隨著倒數時限逼近，玩家更要保持冷靜解開最終謎題才可以順利逃生，全個過程超級緊張，而且驚聲四起，絕對是膽量與智力大挑戰！

地點：澳門新濠影滙一樓 開放時間：2026年10月9日至11月22日(逢周五至日)16:00–22:30 分為16:00-18:00、18:00-20:00、20:00-22:30三個時段 票價：標準門票澳門幣$144；四人同行套票澳門幣$444 「濠友薈」會員、酒店住客、學生或憑指定門票及消費收據可享九折優惠

歎盡搞鬼萬聖節美食 挑戰完精神極限後，當然要以美饌撫平緊張的心情！於10月23日至11月1日期間，澳門新濠影滙內的「嘉宴」、「載運美式餐室」及「星滙餐廳」特別於萬聖節期間，聯手推出萬聖節限定主題盛宴。廚師團隊發揮創意，將「驚」與「喜」融入菜式之中，打造出一系列造型搞怪的菜式及小食，以及神秘感滿載的魔幻甜點與特飲。每款餐點賣相都超適合拍照打卡。此外，憑當日鬼屋門票於影滙戲院購買精選電影票更可享第二張低至澳門幣$60的「驚聲看好戲」優惠，看完戲再食大餐，一次過滿足視覺與味蕾的雙重享受！

地點：澳門新濠影滙「嘉宴」、「載運美式餐室」、「星滙餐廳」 「驚聲看好戲」優惠期：10月23日至11月1日

試玩全新影滙飛行影院 今次記者更體驗全新登場的「影滙飛行影院」，這個由加拿大知名娛樂體驗製造商Dynamic Entertainment傾力打造的世界級項目，以復古未來主義元素，打造奇幻的澳門航站大樓，帶大家踏上星塵漫遊之旅，在機械人管家GUS-47與大使Ying的帶領下齊齊擺脫重力束縛！影院配備頂尖的三軸聯動動感座椅，具備高達1米的高度落差升降與前後10度傾斜轉向，再結合23個揚聲器構成的立體環繞音效，以及風效、水霧和氣味等多感官特效。目前影院提供穿越異星峽谷的《阿爾法飛行》與探索遠古巨獸的《神秘島》兩部影片，帶來無與倫比的4D飛行動態體驗，有如親身翱翔於奇幻異世界！