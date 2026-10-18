西西里島自由行｜西西里不只《教父》！ 阿格里真托神殿之谷/跨越古今的視覺震撼

一聽到西西里，不少人耳邊就會響起《教父》的旋律。可這座地中海最大的島嶼，遠比電影裏的黑幫故事豐富。南岸的阿格里真托(Agrigento)，不僅有世界上保存最完好的古希臘遺址之一——「神殿之谷」(Valle dei Templi)，還有與蔚藍大海相映的雪白崖壁，是西西里之旅中無論如何都不能略過的一站。
撰文、攝影：Joanne & Chapman
千年神殿與雪白海崖
說到阿格里真托最具故事性的景象，非「神殿之谷」中保存極為完好的協和神殿莫屬。神殿前斜躺着一尊當代雕塑《墜落的伊卡洛斯》，殘破的青銅身軀映襯着古老石柱，美得有些悲壯。不遠處的宙斯神殿如今已倒塌成廢墟，但遺址中仍可見散落着巨大的「男柱石」(Telamon)碎片。考古團隊也自2004年起展開大規模研究，並將碎片重新拼合豎立，成就了一尊巨型復原像。單憑那驚人的尺寸，就足以讓人想像出古希臘建築的磅礡氣勢。
在神殿之谷以西的海岸邊，則是名為「土耳其階梯」(Scala dei Turchi)的雪白岩坡。它層層疊疊，如同一道巨型階梯直通湛藍的地中海。這個名字背後，還有一則流傳已久的傳說：相傳中世紀時，來自北非與地中海東岸的海盜(當地人泛稱為「土耳其人」)常把船隻停泊在潔白的崖壁下，再順着「階梯」登岸劫掠，因而得名「土耳其階梯」。
隨處可見的浪漫與驚悚
當然，阿格里真托只是西西里的其中一個亮點，島上每個城鎮都有自己的招牌：像卡塔尼亞(Catania)是登上埃特納火山的起點，墨西拿(Messina)則能看到火車駛上渡輪跨海的奇景。不過走遍這些城市，總有一個畫面老是常出現——無論是紀念品店、藝廊，還是住家露台的擺設，總會出現一男一女的彩色頭像。起初還以為是甚麼帝王后妃，或是羅密歐與茱麗葉式的浪漫故事，沒想到一查之下，卻讓人細思極恐！
原來這對頭像名叫Testa di Moro(摩爾人之頭)。相傳約一千年前阿拉伯統治時期，巴勒摩卡爾薩區(Kalsa)有位美麗少女愛上了一名摩爾商人，後來才發現對方的家鄉早有妻兒。她盛怒之下，趁他熟睡時將其斬首，還把頭顱拿來當成花盆種植羅勒。誰知羅勒長得異常茂盛，鄰居看了紛紛效仿，訂製頭形陶盆。如今的紀念品大多做成一男一女並排的造型，色彩鮮豔，成了西西里最具代表性的文化標誌。不過想想這個背後發涼的故事，我還是乖乖買個「I Love Sicilia」的冰箱貼就好了。