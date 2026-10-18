西西里島自由行｜西西里不只《教父》！ 阿格里真托神殿之谷/跨越古今的視覺震撼

一聽到西西里，不少人耳邊就會響起《教父》的旋律。可這座地中海最大的島嶼，遠比電影裏的黑幫故事豐富。南岸的阿格里真托(Agrigento)，不僅有世界上保存最完好的古希臘遺址之一——「神殿之谷」(Valle dei Templi)，還有與蔚藍大海相映的雪白崖壁，是西西里之旅中無論如何都不能略過的一站。 撰文、攝影：Joanne & Chapman 網址：https://www.travelogbook.com

千年神殿與雪白海崖 說到阿格里真托最具故事性的景象，非「神殿之谷」中保存極為完好的協和神殿莫屬。神殿前斜躺着一尊當代雕塑《墜落的伊卡洛斯》，殘破的青銅身軀映襯着古老石柱，美得有些悲壯。不遠處的宙斯神殿如今已倒塌成廢墟，但遺址中仍可見散落着巨大的「男柱石」(Telamon)碎片。考古團隊也自2004年起展開大規模研究，並將碎片重新拼合豎立，成就了一尊巨型復原像。單憑那驚人的尺寸，就足以讓人想像出古希臘建築的磅礡氣勢。 在神殿之谷以西的海岸邊，則是名為「土耳其階梯」(Scala dei Turchi)的雪白岩坡。它層層疊疊，如同一道巨型階梯直通湛藍的地中海。這個名字背後，還有一則流傳已久的傳說：相傳中世紀時，來自北非與地中海東岸的海盜(當地人泛稱為「土耳其人」)常把船隻停泊在潔白的崖壁下，再順着「階梯」登岸劫掠，因而得名「土耳其階梯」。