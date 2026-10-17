2026秋冬底妝好物！IPSA全新不費神粉底登場 30秒打造日系偽素顏好膚質

每逢進入秋冬換季時節，肌膚容易乾燥粗糙，底妝容易厚重更顯乾紋。日本護膚美妝品牌IPSA以「光之底妝」日系美學著稱，主打以底妝延續肌膚的原生光澤。今年品牌再打造全新底妝新作，推出「素肌原透光精華粉底」，這支網絡超人氣「不費神粉底」，標榜不打底、不定妝、零失誤，只需短短30秒，即可打造出充滿透氣感的「輕氧」裸光美肌，絕對是今季不可錯過底妝新品，即睇詳情。

IPSA全新素肌原透光精華粉底(HK$390/30ml)備有4款專為東方人膚色設計的色號，其極致輕盈透薄的質地，宛如羽毛般親膚無重，徹底擺脫過往化妝帶來的黏膩與沉重負擔，給予肌膚自由呼吸的「氧氣感」。上妝時完全不需要複雜手法，輕抹開就能精準柔焦臉上的微小瑕疵，同時保留肌膚原有的細緻紋理與真實質感。由內而外散發自然光采，只需30秒即可輕鬆完成充滿日系透明感的「偽素顏」妝容。

首創精華環鎖科技 實現「邊上妝邊養膚」

是次全新粉底更是資生堂集團首支結合護膚與彩妝的精華粉底，特別採用獨家首創的「Serum First精華環鎖科技」。技術以「注水光透精華微囊」緊緊包裹底妝粉末，當粉底接觸肌膚的瞬間，會先釋放高效護膚精華，讓肌膚第一時間吸收滋養成分，隨後底妝粉末才服貼地修飾瑕疵，真正實現零技巧「邊上妝、邊養膚」。

三大珍貴植物萃取 深層補水修護肌底

精華微囊中蘊含了多種珍貴植物萃取成分，全方位守護肌膚健康。當中加入的玫瑰果籽萃取，能深入肌底深度補水，顯著改善脫皮與乾燥困擾；迷迭香萃取則有助柔軟肌膚角質，顯著收細粗大毛孔；而紅茶萃取則能調節肌膚新陳代謝、強化天然皮膚屏障，進一步撫平粗糙。