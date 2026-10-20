500段尖沙咀回憶變身AI藝術　《記憶瞬息》10月回歸

城市面貌不斷轉變，但街坊和遊人的記憶仍可留下。約500名市民去年分享與尖沙咀有關的生活片段，創作團隊其後利用生成式人工智能把文字化成影像。這批作品將於10月回到 MONDRIAN Hong Kong The Cornershop ，以展覽及現場表演完成創作旅程。

市民記憶拼成社區風景

藝術計劃《記憶瞬息 EPHEMEMO-RIES》去年在尖沙咀展開。參加者按提示憶述區內街道、建築和生活場景，再以生成式AI製作相應影像，並透過展亭玻璃上的LED燈條展示。不同人的片段互相交疊，拼出一幅屬於社區的集體風景。

作品完成香港首階段展出後，移師第十屆深港城市建築雙城雙年展（UABB-SZ），與逾100個電話亭藝術項目同場亮相。今次最終篇章《PART 2: CITY THEATRE》重返作品誕生地，為香港、深圳再回香港的旅程作結。