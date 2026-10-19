2026香港鼓樂節︱鼓王群英會匯聚三屆冠軍鼓手 擊鼓齊鳴聯結世界節奏

鼓聲是跨越國界語言，能穿透人心，激發原始生命共鳴。「香港中樂團」的年度音樂盛事「2026 香港鼓樂節」，壓軸音樂會《鼓王群英會》，將以磅礴澎湃的節奏，再次掀起全城擊鼓狂熱。中樂團今年度再度邀請來自馬來西亞、在「鼓動心弦 連結世界」活動中大受好評的「人人人鼓劇場」擔綱演出，重現多首滿載南洋多元文化色彩的激昂曲目。
大馬人人人鼓劇場重臨香港
《鼓王群英會》音樂會將帶領觀眾體驗打擊樂的多重面貌，從改編自婆羅洲民謠、充滿原始質感的《我是那個誰》，到注入海島情懷的印尼民謠《哎喲媽媽》，再展現當代敲擊靈魂、力度萬鈞的《焚》等曲目，人人人鼓劇場將與Rosemary Joel、Zyee Leow一起演出，將非洲鼓、傳統大鼓的磅礴氣勢，與樂團的交響完美融合。
三屆「未來鼓王爭霸戰」冠軍同台
除了國際樂手的鼓藝頂尖交流，舞台上還有香港本土新生代敲擊演奏家獻藝。在「香港活力鼓令24式擂台賽」中脫穎而出的三屆「未來鼓王爭霸戰」優勝者——喬佳佳(2023年)、伍濬思(2024年)及馮敬堯(2025年)等，將破天荒同台演出。他們將以精湛木琴與鼓技，分別獨奏敲擊協奏曲《龍騰虎躍》、鍾耀光的《飛向》及呂天佑的《衝》，並攜手演出《歷往肆章III》與《山響》，彰顯香港新一代鼓手的音樂爆發力。
音樂會尾聲將由指揮周熙杰作曲《鼓樂澎湃 VII.2023》，在他帶領下現場觀眾將與台上演奏家進行互動，在萬鼓齊鳴的震撼中，親身感受鼓樂的震撼節奏，以及聯結世界的同頻力量。
《2026 香港鼓樂節：鼓王群英會》音樂會詳情：
日期：10月30日(晚上8時)
地點：香港文化中心音樂廳
票價：$480 / $380 / $300 / $250
查詢：香港中樂團