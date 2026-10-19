2026香港鼓樂節︱鼓王群英會匯聚三屆冠軍鼓手 擊鼓齊鳴聯結世界節奏

鼓聲是跨越國界語言，能穿透人心，激發原始生命共鳴。「香港中樂團」的年度音樂盛事「2026 香港鼓樂節」，壓軸音樂會《鼓王群英會》，將以磅礴澎湃的節奏，再次掀起全城擊鼓狂熱。中樂團今年度再度邀請來自馬來西亞、在「鼓動心弦 連結世界」活動中大受好評的「人人人鼓劇場」擔綱演出，重現多首滿載南洋多元文化色彩的激昂曲目。

大馬人人人鼓劇場重臨香港

《鼓王群英會》音樂會將帶領觀眾體驗打擊樂的多重面貌，從改編自婆羅洲民謠、充滿原始質感的《我是那個誰》，到注入海島情懷的印尼民謠《哎喲媽媽》，再展現當代敲擊靈魂、力度萬鈞的《焚》等曲目，人人人鼓劇場將與Rosemary Joel、Zyee Leow一起演出，將非洲鼓、傳統大鼓的磅礴氣勢，與樂團的交響完美融合。