海洋公園水上樂園大變身冬日水上雙重慶典 曾比特Honey Punch現身音樂狂熱季/大樹灣嘉年華

於11月1日登場的「音樂狂熱季」，由周末限定的《狂熱音樂Live》打響頭炮。11月7日人氣女團Honey Punch將以滿滿的青春活力，表演最新歌曲《Turbolence》，為音樂活動揭幕；11月14日則迎來實力歌手曾比特，用極具感染力的嗓音帶領全場大合唱。隨後更有女團VIVA、黎展峯、洪助昇、黃明德接力熱唱，以及《女神配對計劃2》的一眾人氣女神現身，近距離與觀眾互動驚喜。

準備好暢玩冬日狂熱水上派對嗎？為迎接2027年海洋公園50周年及香港特區成立30周年，海洋公園水上樂園將化身成娛樂熱點，舉辦「音樂狂熱季」與「大樹灣繽紛嘉年華」雙重慶典活動，邀請大小探險家在舒適恆溫池水中，開啟一場兼具視聽享受與科技刺激的冒險旅程。

除了星光熠熠的舞台，園內更安排多項充滿趣味的活動。親子家庭可參與「童你電音派對 KiDisco」，讓海洋公園吉祥物帶領小朋友，跟著電音節奏搖擺；追求身心療癒的都市人，則可在「天海灣」溫暖的池水上體驗「水上SUP瑜伽」。此外，人氣YouTuber笑波子亦會親臨現場，舉辦爆旋陀螺水上對決生日會，與fans切磋交鋒。12月更推出指定日子「威威村莊觀星露營夜」，讓露營迷在璀璨星空與愜意浪聲中，體驗大自然。

緊接聖誕前登場的「大樹灣繽紛嘉年華」更是驚喜不斷，節目包括期間限定「巨型動物吹氣王國」，首度集結海洋公園明星動物IP，打造超大型吹氣城堡與障礙賽道；更有巨型雞泡魚化身「飛天『肥波』」，在天海灣上空騰雲駕霧，成為吸睛打卡亮點。熱血科技迷可以體驗高科技「無人機競賽賽道」、激光槍挑戰賽及「四驅極速賽道」，享受血脈沸騰極速對決。

兒童門票低至 $98

水上樂園現正推出限時特惠門票，兒童票售價低至港幣98元，即日起至12月20日發售。這個冬日，可與家人朋友一起沉浸於這場結合現場音樂、科技競速與泳池的冬日派對吧。