韓國9.9評分音樂劇《漫漫長夜》 原著銷量突破70萬冊 《魷魚遊戲》洪宇鎮攜黃金陣容唱響香港大會堂

韓國原創音樂劇《漫漫長夜》，將於「第十六屆韓國十月文化節」期間，在香港大會堂劇院迎來萬眾矚目的海外首演。這部作品由韓國頂尖原班人馬落力獻演，用15首扣人心弦的動人歌曲，與極簡美學舞台，為香港觀眾送上一個冬日最溫暖的精神慰藉。

《漫漫長夜》故事講述世上最後一隻滿身傷痕的白犀牛「諾頓」，在歷經歲月的洗禮後，意外遇見一隻被遺棄的小企鵝。為了將小企鵝送回屬於它的汪洋大海，這兩個截然不同的好友，結伴同行展開橫跨荒漠的漫長旅程。在寒夜裡，牠們彼此依絆、互相療癒。音樂劇取材自當地知名作家露莉(LULY)，銷量達70萬冊的同名兒童文學作品。此劇細膩呈現孤獨、遺憾與愛，韓國無數成年人觀賞時皆動容，在迷茫中重新拾起繼續前行的信念。