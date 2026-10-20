韓國9.9評分音樂劇《漫漫長夜》 原著銷量突破70萬冊 《魷魚遊戲》洪宇鎮攜黃金陣容唱響香港大會堂

韓國原創音樂劇《漫漫長夜》，將於「第十六屆韓國十月文化節」期間，在香港大會堂劇院迎來萬眾矚目的海外首演。這部作品由韓國頂尖原班人馬落力獻演，用15首扣人心弦的動人歌曲，與極簡美學舞台，為香港觀眾送上一個冬日最溫暖的精神慰藉。
《漫漫長夜》故事講述世上最後一隻滿身傷痕的白犀牛「諾頓」，在歷經歲月的洗禮後，意外遇見一隻被遺棄的小企鵝。為了將小企鵝送回屬於它的汪洋大海，這兩個截然不同的好友，結伴同行展開橫跨荒漠的漫長旅程。在寒夜裡，牠們彼此依絆、互相療癒。音樂劇取材自當地知名作家露莉(LULY)，銷量達70萬冊的同名兒童文學作品。此劇細膩呈現孤獨、遺憾與愛，韓國無數成年人觀賞時皆動容，在迷茫中重新拾起繼續前行的信念。
黃金演員陣容首度訪港
本劇在當地大學巡演出時，締造出9.9分空前好評，更榮獲「百想藝術大獎」作品獎提名，連韓國總統李在明伉儷亦曾親臨觀賞。本次訪港陣容極具實力，包括曾參演知名韓劇《魷魚遊戲》的資深演員洪宇鎮、音樂劇元老康正佑，以16歲之齡於第16屆韓國音樂劇大獎史無前例同時入圍「最佳女主角」及「最佳女配角」的薛Gaeun，還有年僅9歲便奪得韓國音樂劇大獎女新人獎的天才童星林河昀，眾星同台飆戲，必定精彩。
《漫漫長夜》將於11月上演，全劇以韓語進行，現場設中英文字幕。而11月7日下午3時場設有「演後座談會」，導演與演員將在演出後與現場觀眾近距離交流，該場次門票目前僅剩極少量，現已於城市售票網公開發售，票價為$280元起。生活累了不妨走進劇場，感受這齣音樂劇歌頌善良。
《漫漫長夜》演出詳情：
日期：11月6、7日(晚上8時)、11月7、8日(下午3時)
地點：香港大會堂劇院
票價：$480 / $380 / $280
查詢：韓國文化院