貓狗反覆耳炎未必因耳垢多 亂用滴耳藥恐損聽力

家中貓狗經常抓耳、搖頭，甚至耳朵傳出異味，主人或以為只是耳垢積聚，清潔一下便無大礙。不過獸醫曾皓（Kristy）指出，這些症狀背後可能涉及耳蟎、細菌感染或過敏，若耳炎反覆發作卻未有找出真正原因，病情更可能蔓延至中耳及內耳，嚴重時甚至影響聽力。



耳垢似咖啡渣或染耳蟎 單邊劇烈甩頭須留神 獸醫表示，寵物抓耳、頻頻甩頭、耳朵紅腫或分泌物增多，均為耳部不適的常見症狀，惟不同疾病的表現相當接近，單靠外觀未必能判斷病因。 耳蟎在貓咪身上較常見，感染後耳道可能積聚大量乾燥、呈黑褐色如咖啡渣般的耳垢；若耳垢較油膩、呈黃棕色並伴隨濃烈異味，則可能與酵母菌感染有關。寵物如突然劇烈甩頭，並不斷抓同一邊耳朵，就要留意耳道有否草芒等異物。此外，過敏亦可能引起耳炎，若寵物同時經常舔咬腳掌、抓撓腹部或面部，甚至反覆出現皮膚炎，便可能與食物或環境過敏有關。

耳炎反覆發作未必因藥無效 過敏及耳道病變亦是成因 部分寵物接受治療後，耳朵紅腫及分泌物雖然減少，過一段時間卻再次發作，問題未必出在藥物，而是只控制了細菌或酵母菌感染，未有處理背後病因。過敏反應會令耳道皮膚發炎，削弱皮膚屏障，令細菌及酵母菌更易繁殖；甲狀腺功能低下、庫欣氏症等內分泌疾病，亦可能影響皮膚代謝及免疫功能。 長期發炎亦可能令耳道組織增厚、纖維化，甚至逐漸收窄，形成愈發炎愈狹窄、愈狹窄愈易感染的惡性循環。耳道內的息肉或腫瘤同樣可能阻礙分泌物排出，中老年犬貓尤須留意耳道分泌腺腫瘤。耳道長期潮濕、過度清潔或不當拔除耳毛，亦會令情況惡化。

耳鏡檢查配合耳垢化驗 助獸醫找出病因 要找出耳炎真正成因，獸醫一般會先了解病史，再檢查耳道及全身皮膚。透過耳鏡可觀察耳道深處的紅腫及分泌物，檢查有否異物、息肉或腫塊，並確認耳膜是否完整，以判斷後續用藥的安全性。耳垢細胞學檢查則透過顯微鏡辨認細菌、酵母菌及發炎細胞，亦可尋找耳蟎。若耳炎反覆發作或懷疑涉及抗藥性細菌，獸醫或會安排細菌培養及藥敏試驗；懷疑與過敏或內分泌疾病有關，則需進一步皮膚或血液檢查。 耳炎惡化可傷及中內耳 嚴重恐永久失聰

耳炎若一直未妥善處理，感染及發炎可能由外耳蔓延至中耳甚至內耳。當內耳平衡系統受損，寵物或會頭部傾向一側、眼球不自主震動、步態不穩，甚至不斷向患側打轉；若感染破壞內耳聽覺結構，更可能出現聽力下降，嚴重時永久失聰。部分中耳炎個案會影響附近神經，令寵物出現瞳孔縮小、眼瞼下垂或第三眼瞼突出等症狀，貓咪尤須留意。若懷疑病變蔓延至中耳，獸醫或會安排電腦斷層掃描（CT）評估；若耳道已嚴重纖維化或藥物無法控制病情，便可能需考慮手術。





耳炎惡化傷中內耳 嚴重可致失聰