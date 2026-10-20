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出版：2026-Oct-20 13:30
更新：2026-Oct-20 13:30

千海水產｜直擊銅鑼灣旗艦店任食龍蝦/A5和牛/貴妃蚌/鹽焗蟹 附新店餐牌價目表(多圖)(有片)

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Nose 07

千海水產｜直擊銅鑼灣旗艦店任食龍蝦/A5和牛/貴妃蚌/鹽焗蟹 附新店餐牌價目表(多圖)(有片)

千海水產海鮮火鍋放題銅鑼灣旗艦店已經正式開業，新店特別增設任食龍蝦及日本A5和牛，又可任食爆膏蟹焗鹽。攝記在開業首晚現場直擊！

:Vera :林俊源

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提供三款龍蝦

千海水產繼九龍灣、荃灣、旺角擴展版圖，終於在港島銅鑼灣百德新街恆隆中心，開設全港最大佔地18,000呎旗艦店。新店即撈鮮活海鮮按時令推出不同款式，首晚有三款龍蝦：油龍，花龍，青龍，每日飛機直送；四款蟹分別有膏蟹、石蟹、紅花蟹、藍花蟹；蟶子、貴妃蚌、刀貝也按時令供應；其他基本活海鮮有鮑魚、大頭蝦、九節蝦、基圍蝦、美國蜆、沙白、花螺。每人每次限取1隻龍蝦，由專人即洗即劏切開一半。攝記表示龍蝦有一隻夠肉地，味道爽甜；另一隻略小。貴妃蚌很鮮甜。據知銅鑼灣店首晚共KO了多達500隻龍蝦，可見食客有幾瘋狂！

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放題B限定龍蝦及A5和牛

新店另一限定亮點任食日本A5和牛，店家沒透露產地，每次柯打限量兩塊。和牛霜降雪花分布細密，充滿油香。放題分AB選擇，放題A晚市可任食鹽焗蟹（成人$328起至$428不等）；放題B可任食龍蝦及A5和牛（成人$438起至$538不等）；小童一律$228。鹽焗蟹算多膏，不過肉質略乾。

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任食燒蠔/鵝肝/鰻魚/羊鞍/乳鴿

放題餐牌大致款式跟以往一樣，熟食仍供應鐵板鵝肝多士、皇牌燒乳鴿王、燒香草羊鞍、鹽燒牛舌、片味燒鮮蠔、蒲燒鰻魚。火鍋肉類照常有澳洲M5和牛、特上牛小排、美國牛肩胛；火鍋配料可任食蠔、象拔蚌片、蘭花蚌、帆立貝、鮮蝦丸；連雞子都可all you can eat

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新設沙冰機

新店新裝沙冰機，大受客人歡迎，首晚食客排隊等DIY。甜品方面，攝記讚芒果椰皇凍味道不錯。 店內難得有齊Häagen-DazsMÖVENPICK DREYERS三大品牌雪糕，雪糕控會幾開心。而第五間元朗Yoho Mall店即將於10月下旬登場，店方賣關子透露有機會任食龍蝦及A5和牛。元朗子民拭目以待！

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千海水產（銅鑼灣店）

地址：銅鑼灣百德新街 220 號恆隆中心 3

電話：3622 2210 / 3622 2211

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